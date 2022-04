Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei heute Mittag zeitweise fünf Prozent gefallen. Inzwischen habe sich der Kurs wieder beruhigt und stehe nur noch zwei Prozent tiefer als am Vormittag. Nachdem zunächst größtenteils unklar gewesen sei, worum es bei dem Einsatz in Frankfurt gegangen sei, seien inzwischen einige Details bekannt.Die Deutsche Bank habe Ärger mit der Justiz wegen möglicherweise zu spät abgegebener Geldwäscheverdachtsanzeigen. Ermittler seien in der Frankfurter Zentrale des DAX -Konzerns aufgelaufen, um nach Beweisen zu suchen. Beteiligt gewesen seien nach Angaben der Frankfurter Staatsanwaltschaft Beamte der Staatsanwaltschaft, des Bundeskriminalamts (BKA) und der Finanzaufsicht BaFin. Hintergrund sei ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt. Weitere Details habe die Behörde "aufgrund der andauernden Ermittlungsmaßnahmen" nicht nennen wollen.Die Deutsche Bank habe mitgeteilt, es handele sich um eine Ermittlungsmaßnahme "im Zusammenhang mit Geldwäscheverdachtsmeldungen, die die Bank abgegeben hat". Das Institut kooperiere "vollumfänglich mit den Behörden".Bankmitarbeiter seien per Gesetz verpflichtet, bei einem Verdacht, dass Kunden Gelder aus kriminellen Geschäften waschen möchten oder dass Transaktionen im Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung stünden, dies unverzüglich zu melden. Häufig würden solche Verdachtsanzeigen den Korrespondenzbankbereich betreffen. Dort helfe die Deutsche Bank mit ihrer globalen Reichweite anderen Geldhäusern bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs.Für größere Unruhe werde die Angelegenheit voraussichtlich nicht sorgen, wenn es sich tatsächlich nur um einen Einzelfall handele. Kleinere Ermittlungen und Geldstrafen würden bei großen Banken schon fast zum Alltag gehören. Der zwischenzeitliche Kursabschlag wirke übertrieben. Die Erholung ist folgerichtig, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 29.04.2022)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link