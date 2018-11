Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Beteiligt ja, verantwortlich nein. Die Deutsche Bank wehre sich gegen Forderungen, im Geldwäsche-Skandal der dänischen Danske Bank Verantwortung zu übernehmen. Das Wertpapier ziehe im freundlichen DAX-Umfeld am Mittwoch wieder leicht an.Das Finanzinstitut habe keine konkrete Kenntnis der Kunden der dänischen Großbank gehabt und als sogenannte Korrespondenzbank auch nicht haben müssen, habe die für Aufsichts-, Regulierungs- und Compliance-Fragen zuständige Vorständin Sylvie Matherat sinngemäß gesagt. "Da ist man in der zweiten Reihe." Die Deutsche Bank sei nicht für die Überprüfung der Kunden zuständig gewesen. "Das ist die (Danske) Bank selbst", so Matherat.Was man als Korrespondenzbank tun müsse, sei die Transaktionen zu checken, so die Managerin. "Wenn man das Gefühl hat, dass etwas falsch läuft, dann meldet man das." Als sich Verdachtsmomente ergaben hätten, habe die Deutsche Bank gehandelt und die Geschäftsbeziehung 2015 beendet. Die ebenfalls in den Skandal verwickelte US-Bank J.P. Morgan Chase habe sich schon 2013 nach Nichteinhaltung von Geldwäsche-Vorkehrungen zurückgezogen.Der Whistleblower Howard W. habe bei einer Anhörung in einem Ausschuss des Europäischen Parlaments am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen Großbritannien erhoben. "Die Rolle Großbritanniens ist eine absolute Schande", habe der Brite laut "Reuters" gesagt. Dort seien Firmenstrukturen wie "limited liability partnerships" seit Jahren für kriminelle Geschäfte missbraucht worden. Die britische Kriminalbehörde NCA untersuche die Nutzung eines dieser Firmenvehikel im Danske-Skandal.Das Wertpapier sei am Dienstag auf ein neues Rekordtief bei 8,06 Euro gefallen. Eine konkrete Verbindung der Kursverluste zum nicht neuen Geldwäsche-Skandal gebe es laut Börsianern zwar nicht. Aber Rückenwind hätten die Nachrichten der Aktie sicher nicht gegeben. Heute erhole sie sich leicht auf 8,26 Euro.Ein langfristig ausgerichtetes Investment in die Deutsche Bank-Aktie bleibt weiterhin außen vor, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link