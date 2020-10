XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das gebe es selten. Während der DAX fast zwei Prozent abtauche, steige ausgerechnet die Aktie der Deutschen Bank gegen den Trend und schiebe sich an die Spitze des Leitindex. Gründe dafür könne es gleich mehrere geben.Am kommenden Mittwoch veröffentliche die Bank ihre Zahlen zum dritten Quartal. "Der Aktionär" habe bereits berichtet, dass es zu einer positiven Überraschung kommen könnte. Der Analystenkonsens erwarte zumindest einen Vorsteuergewinn von rund 180 Millionen Euro. Ob unter dem Strich eine schwarze Null stehe, müsse sich zeigen. Anscheinend würden bereits jetzt etliche Marktteilnehmer auf das Zahlenwerk am Mittwoch setzen.Anleger könnten zudem darauf spekulieren, dass die Handelssparte der Deutschen Bank im Herbst wieder an Schlagzahl zulege. Steigende Volatilität fülle die Kassen und mit den zunehmenden Neuinfektionszahlen sehe es ganz nach einem schwankungsanfälligen Winter aus. Im Anleihehandel sei die Deutsche Bank noch immer eine Hausnummer, im abgelaufenen Quartal könnte es hier zu einer positiven Überraschung gekommen sein.Trader können das Szenario spielen, alle anderen bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: