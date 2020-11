Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



8,446 EUR +2,03% (03.11.2020, 12:19)



8,494 EUR +2,39% (03.11.2020, 12:04)



9,64 USD +4,22% (02.11.2020)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank setze ihre Rally fort und stehe kurz davor ein massives Kaufsignal auszubilden. Am Tag der Wahl in den USA wolle das Geldhaus zudem seine Beziehung zum aktuellen US-Präsidenten Donald Trump beenden.Laut Insidern suche man nach einem Weg, um die Geschäftsbeziehungen mit US-Präsident Donald Trump zu beenden. Die Bank sei es leid, deswegen immer wieder in die Schlagzeilen zu geraten, hätten drei hochrangige Manager der Nachrichtenagentur "Reuters" gesagt. In den vergangenen Monaten habe ein Managementausschuss, der sich unter anderem mit Reputationsrisiken beschäftige, verschiedene Optionen diskutiert, hätten zwei der Insider gesagt.Ein Vorschlag sei gewesen, die an Trump ausgereichten Kredite weiterzuverkaufen, um die Geschäftsbeziehungen mit dem Immobilienmogul zu beenden. Doch dieser Vorschlag habe nicht verfangen, unter anderem weil unklar sei, wer die Darlehen aufkaufen würde, so ein Insider. Die Deutsche Bank gelte als Hausbank von Trump und habe laut Insidern aktuell noch 340 Millionen Dollar an Krediten an den Präsidenten ausgereicht. In den letzten zwei Jahrzehnten sollten rund zwei Milliarden Dollar an Krediten an Trump beziehungsweise dessen Unternehmen vergeben worden sein.Am Tag der US-Wahl drehe die Aktie derweil wieder auf und habe im Intraday-Handel den Corona-Abwärtstrend vom Februar bei 8,42 Euro geknackt. Halte sich der Kurs zum Handelsschluss darüber, wäre das ein massives Kaufsignal. Als Unterstützung diene das Ausbruchsniveau von 8,36 Euro. Das nächste Ziel liege bei neun Euro.Investierte Anleger bleiben dabei, mutige Trader können eine Position eingehen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link