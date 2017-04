XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.04.2017/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Der DAX-Konzern werde am 27.04. die Q1-Zahlen vorlegen. Nach den guten Vorgaben der US-Banken sollte sich der Fokus der Anleger nach Ansicht des Analysten vor allem auf die Erlösentwicklung im Anleihehandel richten. Zudem dürfte angesichts des geplanten Teil-IPO der Deutsche Asset Management (DAM) ein verstärktes Augenmerk auf das Nettomittelaufkommen (zuletzt fünf Quartale in Folge mit Nettomittelabflüssen bei DAM) gerichtet sein.Alles in allem rechne Rießelmann auf Konzernebene mit einem leichten Anstieg der Gesamterträge auf 8,09 (Vj.: 8,07) Mrd. Euro. Auf der Kostenseite erwarte er weitere Fortschritte und sehe die zinsunabhängigen Aufwendungen bei 6,81 (Vj.: 7,18) Mrd. Euro. Folglich gehe der Analyst von einem Anstieg des EBT auf 992 (Vj.: 579) Mio. Euro und beim Nettoergebnis auf 583 (Vj.: 214) Mio. Euro aus. Die harte Kernkapitalquote nach Basel III sollte sich nach Erachten des Analysten zum 31.03.2017 (ohne Berücksichtigung der zum 06.04. vollzogenen Kapitalerhöhung) auf 12,1% (31.12.2016: 11,9%) verbessern, wohingegen er die Leverage Ratio unverändert bei 3,5% erwarte.Insgesamt sei Rießelmann trotz bestehender Herausforderungen optimistisch, dass durch die zuletzt eingeleiteten Maßnahmen (u.a. Stärkung der Kapitalquoten, zusätzliche Kostensenkungen) die Voraussetzungen dafür geschaffen worden seien, den Bewertungsabstand zur Peer Group (Deutsche Bank KBV 2017e: 0,5; Peer Group: 1,0) mittelfristig abzubauen.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: