Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,398 EUR -4,87% (25.04.2022, 17:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,392 EUR -5,73% (25.04.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,13 USD -5,52% (25.04.2022, 17:40)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie sei zu Wochenbeginn auf Talfahrt und dabei wieder unter die wichtige 11-Euro-Marke gefallen. Grund seien Rezessionsängste der Anleger. Da helfe es auch nicht, dass der Branchenprimus sein Januar-Versprechen eingelöst und eigene Aktien im Volumen eines dreistelligen Millionen-Euro-Betrags zurückgekauft habe.Die Frankfurter hätten wie zu Jahresbeginn angekündigt eigene Aktien im Volumen von mehr als 300 Millionen Euro zurückgekauft. Im Zeitraum 14. März bis einschließlich 22. April seien nach Angaben des Frankfurter DAX -Konzerns vom Montag gut 26,5 Millionen Deutsche Bank-Papiere zu einem Durchschnittspreis von knapp 11,31 Euro je Aktie erworben worden. Das entspreche 1,28 Prozent des gesamten Grundkapitals der Bank.Zusammen mit der für das Geschäftsjahr 2021 geplanten Dividende von 20 Cent je Aktie, die von der Hauptversammlung am 19. Mai beschlossen werden solle, würden somit in einem ersten Schritt rund 700 Millionen Euro an die Anteilseigner des Instituts ausgeschüttet."Nach der erfolgreichen Transformation der Bank liegt unser Fokus in den Jahren bis 2025 auf nachhaltigem Wachstum", habe Konzernchef Christian Sewing in der Mitteilung bekräftigt. "Ausschüttungen an unsere Aktionäre sind dabei ein zentrales Ziel - den Auftakt hierzu haben wir nun gemacht." Die Deutsche Bank habe im März das Ziel ausgegeben, für die Jahre 2021 bis 2025 rund acht Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten.Im freundlichen Marktumfeld habe der Kurs zuletzt zulegen und die wichtige 200-Tage-Linie ins Visier nehmen können. Gelinge dort ein nachhaltiger Ausbruch, würde dies ein neues Kaufsignal erzeugt. Bei 11,65 Euro käme mit der 50-Tage-Linie der nächste größere Widerstand in Sicht.Mutige Anleger greifen zu und setzen einen Stopp bei 8,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link