Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,657 EUR -0,26% (28.04.2017, 10:23)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,15 -3,66% (27.04.2017, 22:01)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Wenig Luft nach oben! AktienanalyseSkeptisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank AG habe gestern ihre Zahlen vorgelegt. Der Gewinn sei deutlich besser als erwartet ausgefallen. Der Ertrag habe allerdings unter den Erwartungen gelegen, was der Aktienprofi ein bisschen überraschend finde. Die Deutsche Bank begründe das mit buchhalterischen Geschichten, aber das scheine nicht so gut anzukommen. Das drücke auch den Kurs der Deutsche Bank-Aktie, zumal da sie im Herbst stark angestiegen sei. Auf dem Chart sei zu sehen, dass es nicht so recht weiter nach oben gehe.Der Börsenexperte verweise darauf, dass die Deutsche Bank AG jetzt etwas geliefert habe. Man habe die Kapitalerhöhung durchgezogen und sich besser aufgestellt, man schließe weiterhin Filialen. Das operative Geschäft komme aber nicht wieder recht ins Laufen.Man muss wohl noch einige Quartale abwarten und so lange dürfte sich der Kurs der Deutsche Bank-Aktie nicht deutlich nach oben bewegen können, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.04.2017)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,645 EUR -0,33% (28.04.2017, 10:09)