Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2016/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte

Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat.



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes

Unternehmen betreuen die analysierte Gesellschaft am Markt. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:

Wie von der Führung des deutschen Branchenprimus angekündigt, habe die hohe Anfangsforderung des US-Justizministeriums von 14 Mrd. USD für kritische Verbriefungstransaktionen noch deutlich auf 7,2 Mrd. USD gedrückt werden können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Damit liege die Strafe im Vergleich zu den Wettbewerbern im Mittelfeld und am oberen Ende der NORD LB-Erwartungen von 4 bis 7 Mrd. USD. Positiv sei hierbei die Zusammensetzung der Vergleichszahlung zu werten, da die für die Erfolgsrechnung besonders schädliche Zivilbuße (3,1 Mrd. USD) relativ klein ausgefallen sei. Die höhere Summe für die Erleichterungen für Kreditnehmer (4,1 Mrd. USD) verteile sich dagegen auf mehrere Jahre und habe nur einen relativ unbedeutenden Einfluss auf die Gewinnentwicklung und Bilanz der Deutschen Bank. Vor diesem Hintergrund sei auch die Wahrscheinlichkeit für die Notwendigkeit einer baldigen Kapitalerhöhung gesunken, was dem Frankfurter Finanzkonzern die Flexibilität für das Timing einer späteren Kapitalmaßnahme gebe, die eine geringere Gewinnverwässerung für die Aktionäre darstellen würde.

Michael Seufert, Analyst der NORD LB, erhöht das Kursziel von 12 auf 17,50 Euro und rät weiterhin zum Halten der Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 23.12.2016)