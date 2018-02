Bilanzprognosen für 2018 und 2019



Die Umsätze könnten 2018 27,925 Mrd. EUR und 2019 28,689 Mrd. EUR betragen. Das EBIT werde für 2018 mit 3,580 Mrd. EUR und für 2018 mit 5,121 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn je Aktie könnte 2018 bei 0,98 EUR und 2019 bei 1,45 EUR liegen. Die Dividende je Aktie könnte 2018 bei 0,30 EUR und 2019 bei 0,51 EUR liegen. Der Buchwert je Aktie könnte sich 2018 bei 27,32 EUR und 2019 bei 28,43 EUR einpendeln.



US-Steuerreform manövriere Deutsche Bank 2017 erneut in die roten Zahlen



Die US-Steuerreform habe den ansonsten guten Vorsteuergewinn von 1,289 Mrd. EUR torpediert. Abzuziehen gewesen seien dann Bewertungsanpassungen durch die US-Steuerreform in Höhe von 1,4 Mrd. EUR. Am Ende sei ein Verlust nach Steuern von 0,497 Mrd. EUR geblieben. CEO Cryan habe dennoch wenigstens einen kleinen Erfolg verbuchen können, denn es sei der erste Vorsteuergewinn der Bank seit drei Jahren gewesen.



Neben der US-Steuerreform sei das Konzernergebnis auch von hohen Restrukturierungsaufwendungen belastet worden. Die Integration der Postbank im Heimatmarkt Deutschland habe ebenfalls ins Kontor geschlagen. Die Führung der Deutschen Bank erwarte jedoch zukünftig durch die gesenkte Körperschaftssteuer in den USA einen positiven Einfluss auf den Gewinn nach Steuern.



Der nächsten Termine



Am 16. März 2018 werde der Geschäftsbericht 2017 publiziert, am 26. April erfolge der Zwischenbericht zum 31. März und am 24. Mai finde die Hauptversammlung statt.



Langfristige Chartanalyse der Deutschen Bank Aktie



Die Performance der Deutschen-Bank-Aktie habe in den letzten fünf Jahren wenig überzeugen können. Aus dem Kursbereich von gut 30,00 Euro kommend, sei der Wert in mehreren Schritten bis auf rund 10,00 Euro abgesackt. Zwischenzeitliche leichte Erholungsphasen seien charttechnisch lediglich als normale Erholungen im Abwärtstrend zu werten gewesen und fallende Trendbewegungen hätten immer wieder recht schnell eingesetzt. Seit Januar 2018 tendiere der Wert erneut abwärts und sei aus dem Kursbereich von rund 17,00 Euro auf unter 13,00 Euro abgerutscht. Das aktuell wichtige Unterstützungsniveau von rund 14,00 Euro sei damit gebrochen worden.



Aus charttechnischer Sicht stünden auch für die kommenden Handelswochen die Vorzeichen der Deutschen Bank-Aktie mehr auf Short als auf Long. Das Erreichen des Tiefs aus 2016 im Kursbereich von 10,00 Euro könnte durchaus als realistisch gewertet werden. Generell wären Kurse unterhalb von 14,00 Euro und auch unterhalb der eingezeichneten Trendlinie potenzielle Abwärtskanditaten. Erst ein nachhaltiger Sprung über die Trendlinie könnte eventuell Hoffnungen auf eine Wende des Trends entfachen, eine erneute situationsbezogene Analyse wäre jedoch vor Käufen anzuraten. Prinzipiell könnte der Bereich der Marke von 22,50 Euro ein realistisches Ziel sein. (Analyse vom 19.02.2018)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,14 EUR +1,69% (19.02.2018, 10:26)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,17 EUR +1,67% (19.02.2018, 10:42)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,08 USD -0,19% (16.02.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (19.02.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von LYNX Broker:Philip Morris von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank AG sei eine Privat- und Geschäftskundenbank und Deutschlands größte Privatbank. Das Institut sei global breit aufgestellt und könne auf eine hervorragende Positionierung in Asien, den USA und in Europa verweisen. Neben den Privat- und Geschäftskundenaktivitäten offeriere der Konzern auch in den Bereichen Investment Banking und Vermögensverwaltung umfassende Produkte und Services.Das Angebotsspektrum umfasse nahezu jede denkbare Produktkette von der Vor-Ort-Filiale für Privatkunden bis zu Services für hochprofessionelle Unternehmenskunden, die etwa einen Börsengang in Frankfurt, New York, Shanghai oder Tokio planen. Vom Girokonto über Fonds- und Zertifikate für Privatkunden bis zur Emission von Unternehmensanleihen - die Deutsche Bank verfüge über Expertise für das regionale bis hin zum globalen Geschäft.Insgesamt gebe es in mehr als 70 Ländern 2.434 Niederlassungen, davon 1.578 in Deutschland. Die Bank gliedere sich in viele Bereiche, unter anderem in die Segmente Global Transaction Banking, Origination & Advisory, Financing, Sales & Trading (FIC) und Sales & Trading (Equity).Die Deutsche Bank sei 1870 von Adelbert Delbrück und Ludwig Bamberger in Berlin gegründet worden, um hauptsächlich der Aufgabe der Finanzierung des deutschen Außenhandels nachzugehen. Seit 1957 habe die Bank ihren Sitz in Frankfurt am Main. CEO des Konzerns ist John Cryan.Großaktionär HNA taumeltDem Großaktionär der Deutschen Bank, dem chinesischen Mischkonzern HNA, sollten derzeit rund 2 Mrd. EUR fehlen. Um dieses Finanzierungsloch zu schließen, würden die Chinesen aktuell ihr Tafelsilber verkaufen. So habe die HNA in Hongkong bereits Grundstücke im Wert von 1,7 Mrd. EUR verkauft. Um finanziell wieder sicherer im Sattel zu sitzen, beabsichtige die Gesellschaft weitere Immobilienverkäufe in Londons Finanzviertel Canary Wharf und in New York. Den Aktienanteil an der Deutschen Bank hätten die Chinesen jüngst von 9,90 Prozent auf 9,21 Prozent reduziert. Der Zeitpunkt für Verkäufe sei denkbar schlecht, sowohl für die HNA als auch für die Deutsche Bank.Details zur AktieDie Aktie der Deutschen Bank habe bereits im Jahr 1870 ihr Börsendebut an der Berliner Börse gefeiert, 1880 dann an der Frankfurter Börse. Ab dem 3. Oktober 2001 habe auch der Handel der Global Registered Shares (GRS) an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) begonnen. Mit Stichtag vom 31. Dezember 2017 seien insgesamt 2.066.733.131 Aktien ausgegeben. In den letzten Jahren sei es immer wieder zur Verwässerung der Alt-Aktionäre gekommen, wenn diese nicht an den Kapitalerhöhungen der Jahre 2010, 2013, 2014 und 2017 gemäß der gehaltenen Aktien teilgenommen hätten.Die Aktie sei unter anderem Mitglied im DAX und Euro Stoxx 50. Der größte Aktionär sei mit einem Anteil von 9,21 Prozent das chinesische Konglomerat HNA. Von diesen 9,21 Prozent würden 4,32 Prozent der Stimmrechtsanteile direkt durch Aktien ausgeübt und weitere 4,89 Prozent durch Finanzinstrumente. Die HNA halte die Anteile über eine spezielle Holding durch ein österreichisches Fondsmanagement von C-Quadrat mit dem C-Quadrat Special Situations Dedicated Fund, der offiziell auf den Cayman Islands firmiere.Der Markt bewerte den Konzern derzeit mit 26,60 Mrd. EUR. Die Aktie habe in den letzten 52 Wochen 17,69 EUR im Hoch und 12,37 EUR im Tief gekostet. In den letzten fünf Jahren habe sie eine Negativperformance von rund 58 Prozent erzielt und sei damit im Vergleich zum DAX, der mit rund 62 Prozent im Vergleichszeitraum zugelegt habe, unstrittig ein gravierender Underperformer.Renditekiller - hier sei langfristig Kapital vernichtet wordenWer am 15. Februar 2008 981,42 EUR investiert habe (17 Aktien), der blicke heute auf eine Negativperformance von 77,39 Prozent und auf einen Depotwert von nur noch 221,88 EUR. Das entspreche einer jährlichen Negativrendite von 13,80 Prozent. Selbst wenn man die Dividenden mit einberechne, so läge der Depotwert lediglich bei 275,71 EUR.Aktuelle AnalysenDie Analysten von AlphaValue, Bankhaus Lampe, Bankhaus Metzler, Citigroup, Credit Suisse, DZ Bank, Equinet, Goldman Sachs, HSBC, Independent Research, JPMorgan, Macquarie, Morgan Stanley, NordLB, RBC Capital, Société Générale, S&P Global, UBS und Warburg Research hätten 2018 Studien zur Aktie gefertigt. Von den 19 Analysen liege das tiefste Kursziel bei 10,50 EUR (Citigroup vom 8. Januar 2018) und das höchste bei 18,00 EUR (E quinet vom 12. Januar 2018). Das Durchschnittskursziel liege bei 14,20 EUR. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 12,87 EUR aus dem Xetra-Handel gegangen.Fundamentaldaten 2017Bei der Deutschen Bank bilanziere man jeweils zum 31.12. nach IFRS in Euro (EUR). Das Konzernergebnis weise Erträge von 26,447 Mrd. EUR aus. Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei mit 525 Mio. EUR festgestellt worden, die zinsunabhängigen Aufwendungen mit 24,633 Mrd. EUR. Die Kosten für Rechtsstreitigkeiten seien in Höhe von 213 Mio. EUR, Restrukturierungskosten und Abfindungszahlungen in Höhe von 570 Mio. EUR und Wertminderungen, sowie weiterer immaterieller Vermögenswerte mit 21 Mio. EUR ausgewiesen worden.Die bereinigte Kostenbasis habe bei 23,829 Mrd. EUR gelegen. Diese Positionen hätten zu einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1,289 Mrd. EUR geführt. Dennoch habe der Jahresfehlbetrag bedingt durch die US-Steuerreform bei 497 Mio. EUR gelegen. Per 31. Dezember 2017 habe die Bank eine harte Kernkapitalquote von 14,0 Prozent ausgewiesen. Die Bilanzsumme habe 1,475 Billionen EUR betragen. Im Geschäftsjahr 2017 seien 97.535 Mitarbeiter beschäftigt gewesen.