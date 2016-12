XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,25 EUR +2,82% (23.12.2016, 10:54)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,224 EUR +2,71% (23.12.2016, 11:08)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,54 (22.12.2016)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.12.2016/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur vom "Der Aktionär":Laut Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", eignet sich die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) weiterhin nur für Trader.Die Bank habe mit dem US-Justizministerium im Hypothekenstreit doch noch einen Vergleich vor Jahresende erzielt, der sie insgesamt 7,30 Mrd. USD (6,90 Mrd. Euro) koste. Davon würden 3,1 Mrd. USD als Strafzahlung an das Justizministerium gehen, die verbleibenden 4,10 Mrd. USD sollten für Kundenentschädigungen zur Verfügung stehen.Die Strafzahlung liege deutlich unter den Anfangs geforderten 14 Mrd. USD. Jedoch habe Goldman Sachs in einem ähnlichen Fall im April nur fünf Mrd. USD gezahlt. Die Deutsche Bank erwarte, dass wegen der Strafe von 3,10 Mrd. USD der Gewinn in Q4 um 1,16 Mrd. USD geringer ausfalle.Kniffliger werde es bei den 4,10 Mrd. USD, die als Entschädigung an die betroffenen Kunden gezahlt werden sollten: Man erwarte, dass die Zahlung über mindestens fünf Jahre gestreckt werde.Die Deutsche Bank-Aktie eignet sich weiterhin nur für Trader, so Fabian Strebin, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2016)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: