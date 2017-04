Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Geldhaus präsentiere am 28. April seine Q1-Quartalszahlen. Nach Aussage von CEO John Cryan seien die Geschäfte für die Deutsche Bank zu Jahresbeginn wieder besser gelaufen, nachdem Rechtsstreitigkeiten in den USA in Q4/2016 die Bilanz noch verhagelt hätten. Da die Rechtsrisiken jetzt weitgehend abgearbeitet sein sollten und das Finanzinstitut durch eine Kapitalerhöhung gestärkt sei, würden die Anleger erste Erfolge erwarten.Die Erwartungen an die Deutsche Bank für die Zahlen seien hoch. Jedoch laufe das Geschäft nach Aussage des Vorstandes auch deutlich besser als im vergangenen Jahr. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung müsse Cryan jetzt zügig seine Strategie umsetzen.DER AKTIONÄR halte einen Turnaround bei der Deutschen Bank für realistisch und rate zum Einstieg in den DAX-Titel. Das Kursziel für die Deutsche Bank-Aktie laute 22,00 Euro, ein Stopp sollte bei 11,50 Euro platziert werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,725 EUR +7,45% (24.04.2017, 15:12)