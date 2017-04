NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,84 +1,89% (26.04.2017, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Positives Bild - ChartanalyseDie Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unterliegt in den letzten Wochen hervorgerufen durch viele interne sowie externer Einflüsse extrem starken Schwankungen - charttechnisch zeichnet sich jedoch seit einigen Tagen wieder ein durchaus positives Bild ab, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Mittwochshandel habe sich das Papier der Deutschen Bank bereits ein Stück weit in einen äußerst wichtigen Widerstandsbereich oberhalb von 17,00 Euro hoch schrauben können und beweise damit relative Stärke. Diese könnte sich im weiteren Verlauf sogar bis auf 19,00 Euro weiter fortsetzen und mache ein Long-Investment durchaus attraktiv, was am Ende mit einem Kursanstieg sogar bis in den Bereich von rund 20,00 Euro honoriert werden könnte.Ein unerwarteter Rutsch der Kursnotierungen unter die Apriltiefs bei 14,69 Euro könne hingegen für einen weiteren Abverkauf in Richtung 13,00 Euro sorgen, wo die Aktie der Deutschen Bank eine erneute Stabilisierungschance erfahren dürfte. In diesem Zusammenhang müssen anschließend aber noch fortgesetzte Abgaben sogar auf die Jahrestiefs aus 2016 bei 9,89 Euro zwingend einkalkuliert werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,81 EUR -3,03% (27.04.2017, 10:06)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:16,80 EUR -2,98% (27.04.2017, 10:22)