Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,754 EUR +0,96% (28.03.2017, 14:47)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,95 USD +0,71% (27.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (28.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Fabian Strebin, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Finanzinstitut habe im vergangenen Jahr die größten Rechtsrisiken ausgeräumt. Doch jetzt stehe ein neuer Vorwurf im Raum: Die Entwicklungsorganisation Oxfam wolle herausgefunden haben, dass europäische Großbanken mit ihren Gewinnen ähnlich wie einige internationale Konzerne verfahren würden. Demnach sollten sie Steueroasen nutzen, um ihre Abgabenbelastung zu optimieren. Mit dabei solle u.a. die Deutsche Bank AG sein.Der DAX-Konzern führe gerade die sechste Kapitalerhöhung in nicht einmal zehn Jahren durch. Zudem versuche die Deutsche Bank AG sich auf ihr Kerngeschäft in Deutschland zurückzubesinnen und endlich den versprochenen Kulturwandel einzuleiten. Sollten sich die Vorwürfe von Oxfam bewahrheiten, wäre der Imageschaden aber groß.Trotz der verbesserten Kapitaldecke durch die Aufnahme neuer Mittel bleibe das Risiko für den deutschen Banktitel hoch. DER AKTIONÄR rate deshalb von einem Einstieg in die Deutsche Bank-Aktie ab. (Analyse vom 28.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,705 EUR +1,29% (28.03.2017, 14:30)