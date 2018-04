XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,738 EUR +3,40% (09.04.2018, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,734 EUR +4,02% (09.04.2018, 12:33)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,87 USD -3,14% (06.04.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Christian Sewing, der bisher für das Privatkundengeschäft verantwortet habe, sei neuer Vorstandschef der Deutsche Bank AG mit sofortiger Wirkung. Die Reaktion der Investmenthäuser sei eher verhalten. Die Deutsche Bank AG habe nämlich keine Strategie, was sich nicht von heute auf morgen ändern lasse, denke der Börsenexperte.Der Wechsel treibe die Deutsche Bank-Aktie etwas an. Bis sich aber irgendwas an dem desaströsen Chart ändere, müsse noch eine ganze Menge passieren. Der Aktienprofi würde jetzt darauf spekulieren, dass die Deutsche Bank-Aktie ein paar Widerstände rausnehme und vielleicht sogar in den Bereich von 13/13,50 Euro laufe.Das wäre auf jeden Fall ein positiver Ansatz und eine Möglichkeit, unten einen Boden zu finden und auszubilden, dürfte aber zumindest einige Monate dauern, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: