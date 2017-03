Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,043 EUR -1,13% (06.03.2017, 10:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,35 -4,26% (03.03.2017, 22:02)



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.03.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 20 auf 19 Euro.Der deutsche Branchenprimus korriegere den bisher eingeschlagenen Kurs und plane eine 8 Mrd. Ero schwere Kapitalerhöhung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem werde die Postbank mangels attraktiver Verkaufsoptionen wieder reintegriert und enger mit dem Privat- und Firmenkundengeschäft der Deutsche Bank AG verzahnt. Darüber hinaus solle innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Minderheitsanteil der Vermögensverwaltung an die Börse gebracht werden. Rießelmann habe seine Prognosen angepasst.Markus Rießelmann, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 20 auf 19 Euro reduziert. (Analyse vom 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,00 EUR -5,96% (06.03.2017, 10:14)