NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,17 USD -0,69% (15.08.2017, 16:04)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.08.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktie der Deutschen Bank habe seit Jahresbeginn 3,5% an Wert verloren, während die Commerzbank-Aktie mit einem Plus von mehr als 54% die beste Performance unter den großen europäischen Bankaktien aufweise. Doch woran liege es, dass sich die Deutsche Bank deutlich schlechter als die Commerzbank entwickelt habe? Ein Grund dürfte die negative Haltung der Analysten gegenüber der Deutschen Bank sein, ein weiterer das eingetrübte Chartbild."Der Aktionär" teile die skeptische Meinung der Analysten zur Deutschen Bank-Aktie nicht. Fakt sei, dass der der Frankfurter Finanzkonzern im Herbst 2016 durch den Hypothekenskandal in den USA viele Kunden verloren habe. Nach Aussage des Vorstandes bei der Präsentation der Q2-Zahlen würden viele aber wieder zur Deutschen Bank zurückkommen. Es dauere aber etwas, bis sich das in der Bilanz niederschlage. Durch steigende Zinsen in der Eurozone sollte die Deutsche Bank v.a. wegen der Reintegration der Postbank mittelfristig indes profitieren können.So aussichtsreich die Deutsche Bank-Aktie mittelfristig auch sei, vorerst biete sich kein Neueinstieg ein. Denn der Aktienkurs habe seit Bekanntgabe der Q2-Zahlen am 27. Juli den Rückwärtsgang eingelegt und das Chartbild sei angeschlagen. Derzeit versuche die Aktie den Widerstand bei 14,70 Euro zu knacken. An dieser Marke habe der Kurs zuletzt mehrmals wieder nach oben gedreht. Gelinge hier der Ausbruch, komme als nächstes die 200-Tage-Linie bei 15,67 Euro in Sicht.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,685 EUR +0,17% (15.08.2017, 16:03)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:14,608 EUR -0,57% (15.08.2017, 16:18)