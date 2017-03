Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

18,043 EUR -1,13% (06.03.2017, 10:29)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 19,35 -4,26% (03.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.03.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Kapitalerhöhung drückt auf den Kurs! AktienanalyseMartin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie notiere deutlich im Minus. Das resultiere daraus, dass John Cryan eine Kapitalerhöhung angekündigt habe. Diese werde zwar von anderen Banken garantiert, aber das sorge erst mal für Enttäuschung unter den Anlegern, weil sie nicht mehr damit gerechnet hätten. Der Börsenexperte glaube jedoch, dass der Zeitpunkt relativ gut sei, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Cryan wolle dann auch die Postbank stärker einbinden und plane den teilweisen Börsengang der Vermögensverwaltung. Es gebe also sehr viele Nachrichten bei der Deutsche Bank AG, die die Anleger nun verarbeiten müssten. Die Kapitalerhöhung sei die wichtigste News, die auch am meisten auf den Kurs der Deutsche Bank-Aktie drücke.Die Frage lautet nun, ob die Deutsche Bank-Aktie die Marke von 17,50 Euro noch verteidigt oder ob sie weiter nach unten geht und sich langsam vielleicht sogar dem langfristigen Trend annähert, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:18,00 EUR -5,96% (06.03.2017, 10:14)