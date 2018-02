NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.02.2018/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) charttechnisch unter die Lupe.Das Abgleiten unter die 200-Tage-Linie (akt. bei 15,37 EUR) sowie der Bruch des Erholungstrends seit September 2017 (akt. bei 15,18 EUR) hätten ihre Wirkung auf die Aktie der Deutschen Bank nicht verfehlt. Die Häufung an Abwärtskurslücken in den letzten Tagen habe den Banktitel bis in den Bereich der Kernunterstützung aus dem 50%-Fibonacci-Retracement des gesamten Erholungsimpulses von September 2016 bis Mai 2017 (13,33 EUR) und dem Jahrestief von 2017 (13,11 EUR) geführt. Diese Bastion gelte es unbedingt zu verteidigen, da ansonsten die Kursentwicklung der letzten 14 Monate übergeordnet als Toppbildung interpretiert werden müsste. Das Abschlagspotenzial von knapp 5 EUR würde bei einer negativen Weichenstellung sogar ein Ausloten des historischen Tiefstandes vom September 2016 bei 8,83 EUR befürchten lassen. Auf der Oberseite sollten Anleger die obere Gapkante der jüngsten Kurslücke bei 13,62 EUR beachten. Eine Rückeroberung dieses Levels liefere ein erstes Indiz dafür, dass die Unterstützung bei gut 13 EUR letztlich gehalten habe. Derzeit würden aber eindeutig die Risiken überwiegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:13,114 EUR -0,41% (06.02.2018, 09:48)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:12,954 EUR -2,95% (07.02.2018, 10:08)