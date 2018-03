Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,06 EUR -5,15% (21.03.2018, 17:45)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,75 USD -4,96% (21.03.2018, 17:30)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.03.2018/ac/a/d)



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist die größte Bank in Deutschland und zählt insbesondere im Handel mit Währungen und Anleihen zu den weltweit führenden Investmentbanken, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Darüber hinaus sei Deutsche Bank im Retail Banking, Firmenkundengeschäft, Zahlungsverkehr sowie im Asset und Wealth Management tätig.Das Unternehmen erwarte für das Geschäftsjahr 2018 einen nicht quantifizierten Anstieg der Erträge. Positive Impulse könnten vom bevorstehenden Börsengang der DWS und der Reintegration der Postbank ausgehen.Nach einer Kapitalerhöhung und der Beilegung von größeren Rechtsstreitigkeiten sei die Unsicherheit hinsichtlich der Kapitaladäquanz (Ausfallrisiko des Kreditnehmers) nach Erachten der Analysten drastisch reduziert worden, womit die Refinanzierungskosten auf ein akzeptables Niveau gesunken seien. Zudem erzielt die Bank unseres Erachtens Fortschritte bei den Kosteneinsparungen und dürfte vom verbesserten Ausblick in Europa sowie einem steigenden Zinsniveau profitieren, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 20.03.2018)