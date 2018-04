XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,766 EUR +3,65% (09.04.2018, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,812 EUR +4,72% (09.04.2018, 10:44)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,87 USD -3,14% (06.04.2018, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Ingo Frommen von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von 15,50 auf 14 EUR.Eine kurzfristig für den gestrigen Sonntag angesetzte, telefonische Aufsichtsratssitzung habe eine Entscheidung in der seit Wochen brodelnden Gerüchteküche um den Vorstand der Deutschen Bank gebracht. Der 47-jährige Christian Sewing, bisher als stellvertretender Vorstandsvorsitzender insbesondere für Privat- und Firmenkunden zuständig, solle neuer Vorsitzender werden und damit John Cryan ablösen.Damit habe der Aufsichtsratsvorsitzende Paul Achleitner seine Handlungsfähigkeit bewiesen, aber aus Sicht von Frommen mit einem sehr bescheidenen Ergebnis. Ein u.E. guter Vorstandsvorsitzender müsse gehen, ein guter Co-CEO Markus Schenk werde wohl die Bank verlassen und ein noch etwas unerfahrener Christian Sewing müsse nun als "Notlösung" herhalten, nachdem Herr Achleitner von anderen Kandidaten wohl nur Absagen erhalten habe.Die Deutsche Bank werde durch diesen Wechsel im Vorstand nach Erachten von Frommen keine operativen Vorteile erhalten. Der Wechsel hätte aus seiner Sicht besser planmäßig im Jahr 2020 erfolgen sollen, dann wäre der Vertrag John Cryans ausgelaufen. Frommen gehe davon aus, dass Herr Sewing die Rolle des CEO mittelfristig durchaus erfolgreich ausfüllen werde. Er kenne die Deutsche Bank und gelte als umsetzungsstarker Manager. Sewing werde wohl bald erste Akzente setzen. In einem Schreiben an die Mitarbeiter der Bank habe er "harte Entscheidungen" angekündigt.Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 09.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: