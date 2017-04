Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

15,43 EUR -1,28% (11.04.2017, 16:06)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

16,32 USD -0,91% (11.04.2017, 15:52)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Fragezeichen nach der Kapitalerhöhung - Kein Kauf! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Kapitalerhöhung sei schon durch. Die Beteiligungsquote sei mit fast 99% sehr hoch gewesen. Das sei eine gute Nachricht. Jetzt laute die Frage, wie es weiter gehe. Die Deutsche Bank AG müsse nun liefern. Man habe viel angekündigt. Die Deutsche Bank-Aktie profitiere von der Kapitalerhöhung nicht. Das sei keine richtige News. Jetzt müssten die News kommen und der Börsenexperte habe seine Zweifel, ob es nun operativ deutlich besser werde, denn es habe sich ansonsten nicht viel geändert. Die Deutsche Bank habe nur mehr Geld in der Kasse. Ob man das zu nutzen wisse, sei eine andere Frage.Alfred Maydorn würde andere Werte der Deutsche Bank-Aktie vorziehen - wenn Banken, dann nur amerikanische, so der Herausgeber des Maydorn Report im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,375 EUR -1,13% (11.04.2017, 15:52)