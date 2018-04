XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,136 EUR -1,68% (03.04.2018, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,062 EUR -2,64% (03.04.2018, 16:00)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,655 USD -0,18% (03.04.2018, 15:47)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.04.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Ingo Frommen von der LBBW:Ingo Frommen, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Anlagevotum für die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB).Die Deutsche Bank habe den Geschäftsbericht 2017 vorgeselgt, der seiner Ansicht nach auf der Ertragsseite enttäuscht habe. Insbesondere im Segment Corporate & Investment Bank habe das Vorjahresniveau aufgrund des Markt- und Zinsumfeldes nicht gehalten werden können. Ebenso enttäuscht habe die Entwicklung der Kosten. Entlastend auf das Zahlenwerk hätten die um 62% gesunkene Kreditrisikovorsorge und die geringen Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten gewirkt. Letztere sollten aber im Jahr 2018 wieder steigen. Immerhin, im Jahr 2017 sei erstmals seit 2014 wieder ein Vorsteuergewinn ausgewiesen worden. Allerdings sei unterm Strich ein hoher Verlust (751 Mio. EUR) geblieben, der aufgrund von Steuerlatenz-Anpassungen in GB nochmals höher ausgefallen sei als Anfang Februar kommuniziert. Aufgrund des positiven HGB-Abschlusses (Jahresüberschuss 644 Mio. EUR) müsse die Deutsche Bank entgegen ihrer eigentlichen Absicht eine "Pflicht-"Dividende in Höhe von 11 Cent zahlen. Der Dividendenzahltag sei voraussichtlich der 29. Mai 2018.Die harte Kernkapitalquote sei per 31.12.2017 aufgrund gesunkener Risikoaktiva trotz des Verlustes auf solide 14,0% gestiegen. Die Leverage Ratio sei unverändert bei verbesserungswürdigen 3,8% (fully loaded) geblieben.Die Deutsche Bank befinde sich weiterhin in einer tiefgreifenden Restrukturierung, die aber aus seiner Sicht durch das Managementteam um CEO John Cryan beherzt angegangen werde. Allerdings dürften sich die Erfolge erst im nächsten Jahr merklich positiv im Zahlenwerk niederschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: