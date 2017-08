XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.08.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Einstieg nur beim deutlichen Überschreiten der 200-Tage-Linie! AktienanalyseFabian Strebin, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse mit dem Einstieg in die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ein Überschreiten der 200-Tage-Linie abzuwarten.In der letzten Woche habe die Deutsche Bank AG in den USA einen Vergleich mit Investoren geschlossen. Zudem habe es einen Bericht gegeben, dass die Deutsche Bank im abgelaufenen Quartal 100 Mio. Euro aus einer Rückstellung als Sondergewinn habe verbuchen können. Auch wenn das nur kleinere Fälle seien, sei CEO John Cryan trotzdem weiterhin bemüht, hier klar Schiff zu machen.Der Chart zeige aber, dass die Investoren in der letzten Zeit sehr skeptisch seien. Der Abwärtstrend habe sich weiter beschleunigt. Den Grund dafür sehe der Aktienprofi in den schwachen Erträgen im 2. Quartal. Jetzt befinde sich die Deutsche Bank-Aktie fast auf dem Ausbruchsniveau vom vergangenen Winter, als es sich abgezeichnet habe, dass die Deutsche Bank bei dem Hypothekenstreit in den USA kurz vor einer Einigung stehe. Es wäre jetzt sehr bitter, wenn die Deutsche Bank-Aktie unter diese Unterstützung falle.Anleger sollten nach Ansicht des Börsenexperten nun genau beobachten, was die Deutsche Bank-Aktie mache. Werde ein Abverkauf weiter stattfinden, dann wäre die nächste Unterstützung im Bereich von 12,90 Euro. Wenn diese nicht hält, dann ist die Deutsche Bank-Aktie bei dem Stoppkurs der Aktienexperten von "Der Aktionär" bei 12,50 Euro. Möglich sei aber auch ein starker Rebound. Dann könnte die Deutsche Bank-Aktie den Widerstand bei 14,70 Euro ansteuern.Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: