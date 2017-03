Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,122 EUR -2,88% (07.03.2017, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

17,267 EUR -1,86% (07.03.2017, 10:03)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

USD 18,61 -3,82% (06.03.2017, 22:02)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (07.03.2017/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktie: Deutscher Branchenprimus wird Job-Abbau nochmals beschleunigen - AktiennewsDer erneute Umbau der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) wird nicht ohne weitere Jobverluste gehen, so die Experten von "FONDS professionell".Das habe Bankchef John Cryan verkündet. Damit würden mehr als die schon länger feststehenden 9.000 Mitarbeiter das Geldhaus verlassen müssen.Der vorgestern verkündete Umbau der Deutschen Bank werde mit einem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen einhergehen. "Es wird sicherlich einige Jobverluste in Deutschland geben", habe der Vorstandsvorsitzende John Cryan am Montag in einem Interview mit dem Wirtschaftssender Bloomberg TV gesagt. Genaue Zahlen habe er nicht genannt. Der Bankenchef habe aber betont, dass man mit den Beteiligten rede und fair verhandeln wolle, um zu einer Übereinkuft zu kommen.Aus den Berichten lasse sich aber schlussfolgern, dass dies zuvorderst die Postbank mit ihren 18.000 Mitarbeitern treffen dürfte. In einer Abkehr von der bisherigen Strategie solle das Bonner Geldinstitut nicht verkauft, sondern in den Deutsche-Bank-Konzern zurückgeholt werden. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" denke die Bank darüber nach, über eine gemeinsame Verwaltung Kosten einzusparen.Umfassender UmbauDie Deutsche Bank habe am Sonntag umfassende Maßnahmen zur Stärkung ihrer Geschäfts- und Kapitalbasis beschlossen. Neben der Rückführung der Postbank sei ein weiterer wichtiger Schritt, einen Minderheitsanteil an der Fondssparte Deutsche Asset Management (Deutsche AM) an die Börse zu bringen (lesen Sie hierzu auch den Kommentar von FONDS professionell-Chefredakteur Bernd Mikosch: "Börsengang der Deutschen AM: Ein strategischer Fehler"). Einschnitte kämen auch auf andere Abteilungen zu: Die Bank plane eine integrierte Unternehmens- und Investmentbank. Flankiert werde dies von einer weiteren Kapitalerhöhung, wie das größte deutsche Bankhaus in der Mitteilung weiter ausgeführt habe.Die Schritte seien vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Bank schon seit Jahren mit Problemen kämpfe. Alleine 2016 habe sie einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro eingefahren, weil der Umbau und etliche große Rechtsstreitigkeiten auf die Erfolgsrechnung gedrückt hätten. Außerdem seien die Einnahmen um zehn Prozent auf 30 Milliarden Euro gefallen. Obendrein kämpfe das größte deutsche Geldhaus mit einem hartnäckigen Vertrauensverlust der Kunden, der auch die Asset-Management-Sparte treffe.