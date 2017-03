NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Produkte und Leistungen im Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Privatkundengeschäft, Transaction Banking und in der Vermögensverwaltung an. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen, die Öffentliche Hand, institutionelle Anleger, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatkunden. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.03.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von Analyst Christian Koch von der DZ BANK:Christian Koch, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach dem Start der Bezugsrechtskapitalerhöhung weiterhin zum Verkauf der Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und senkt den fairen Wert von 16 auf 14,20 Euro.Den fairen Wert für Deutsche Bank-Aktie habe er infolge des Bezugsrechtsabschlags von rund 1,80 Euro entsprechend angepasst, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der zudem veröffentlichte detaillierte Ausblick sei keine Überraschung und belege die Probleme des deutschen Branchenprimus.Christian Koch, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Deutsche Bank-Aktie bekräftigt und den fairen Wert von 16 auf 14,20 Euro reduziert. (Analyse vom 22.03.2017)XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,80 EUR -1,28% (22.03.2017, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:15,859 EUR +0,13% (22.03.2017, 10:00)