Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Kriegsgefahr in der Ukraine habe zu Wochenbeginn in Europa Finanzwerte stärker unter Druck gesetzt als den Gesamtmarkt. Allerdings sei der EURO STOXX-Banks der beste Sektor im laufenden Jahr. Auch die Deutsche Bank habe eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Die wahrgenommenen Risiken würden sich dabei stark von den Engagements in der Region unterscheiden.Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitze sich immer weiter zu und sei aktuell das beherrschende Thema an der Börse. Europäische Banken könnten dabei nicht zuletzt durch Sanktionen der EU selbst betroffen sein oder durch russische Gegen-Sanktionen geschädigt werden. Deutsche Bank-Aktien seien gestern mit mehr als drei Prozent Minus aus dem Handel gegangen.Blicke man auf die europäische Bankenlandschaft, dürften deutsche Finanzinstitute allerdings zur Gruppe mit den geringsten Exposures in Russland und der Ukraine gehören. Laut einer Analyse der DZ BANK seien die französischen und die italienischen Banken mit jeweils rund 25 Milliarden Euro das größte Engagement in Russland eingegangen. Das habe das "Handelsblatt" berichtet. Auf Rang drei folge demnach Österreich mit 17,5 Milliarden Euro. Die deutschen Banken kämen auf weniger als die Hälfte dieses Werts und lägen hinter den USA und Japan auf Rang sechs.Unter den Einzelinstituten sei die Société Générale die größte europäische Bank in Russland und belege gemessen an der Bilanzsumme den neunten Platz auf der Liste der wichtigsten Kreditinstitute des Landes. Auf Platz zehn folge die österreichische Raiffeisenbank International und auf Rang elf die italienische UniCredit. Ein Sprecher der Deutschen Bank sage gegenüber dem "Aktionär" zudem: "Die Deutsche Bank hat in Russland und in der Ukraine nur sehr überschaubare Geschäftsaktivitäten."Nach der Rally von mehr als 30 Prozent im laufenden Jahr müsse auch die Aktie der Deutschen Bank Federn lassen. Gestern sei ein kleines Gap zwischen 14,02/14,12 Euro gerissen worden, das bei einer Gegenbewegung schnell wieder geschlossen werden könnte.Aktuell sehe es aber weiter nach einer volatilen Marktphase aus. Mutige können dennoch bei größeren Rücksetzern überlegen eine Position aufzubauen, denn die steigende Inflation dürfte auch die EZB zu einer Zinswende zwingen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Die Deutsche Bank sei dafür gut positioniert. (Analyse vom 15.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link