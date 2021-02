Während am Monatsanfang noch die guten Nachrichten vom Impfstart in Deutschland dominiert hätten, sei die Stimmung zunehmend mit der Diskussion über Lieferengpässe und mögliche Versäumnisse der Politik bei der Impfstoffbeschaffung gekippt. Gegen Ende des Berichtszeitraums hätten zudem Turbulenzen aus den USA rund um leerverkaufte Aktien wie GameStop (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX) belastet.



2020 sei das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um fünf Prozent eingebrochen. Es handele sich um den stärksten Rückgang seit dem Jahr 2009. Gleichwohl seien die schlimmsten Befürchtungen für den Jahresausklang 2020 nicht eingetreten. Trotz des neuerlichen Lockdowns habe die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal zwar Schrammen bekommen, sich aber besser geschlagen als erwartet. Das BIP sei in den letzten drei Monaten 2020 gegenüber dem Vorquartal gestiegen, wie bereits im dritten Quartal. Es habe 0,1 Prozent im Plus gelegen. Den Unterschied habe insbesondere die gute Lage des Verarbeitenden Gewerbes ausgemacht, auch dank der Erholung in China. Dies habe ein starkes Gegengewicht zu den Einbußen in Teilen des Dienstleistungssektors gebildet. Darüber hinaus habe die Inflation in Deutschland im Januar stark auf 1,6 Prozent angezogen (von 0,7 Prozent im Dezember). Das sei jedoch auf Sondereffekte zurückzuführen gewesen. Zum einen sei die Mehrwertsteuersenkung ausgelaufen, zum anderen die CO2-Abgabe in Kraft getreten.



Das Pandemiegeschehen werde die Entwicklung an den Kapitalmärkten weiter entscheidend prägen. Mit dem Beginn der Massenimpfungen stünden trotz des holprigen Starts die Chancen gut, dass ab Mitte 2021 eine nachhaltige Erholung einsetzen werde. Die globale Liquiditätsflut und die niedrigen Zinsen würden weiterhin Risikoanlagen wie Aktien unterstützen. (Ausgabe vom 15.02.2021) (16.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich im Januar uneinheitlich, so die Experten von Union Investment.Der DAX 30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), der die größten börsennotierten deutschen Unternehmen umfasse, habe rund zwei Prozent nachgegeben, nachdem er zu Beginn des Jahres noch erstmals über 14.000 Punkte gestiegen sei. Firmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung hätten dagegen gemessen am MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) knapp ein Prozent im Plus gelegen, während die Nebenwerte im SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) sogar gut drei Prozent dazu gewonnen hätten.