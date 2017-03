NashvilleWien (www.aktiencheck.de) - Auf Einzeltitelebene standen in den USA auch gestern vor allem Titel wie HCA Holdings ( ISIN US40412C1018 WKN A1JFMW ), (+5,2%), Tenet Healthcare (+1,4%) oder auch Universal Health Services ( ISIN US9139031002 WKN 866462) (+3,4%) im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Diese würden nach dem Scheitern der Gesundheitsreform deutlichen Rückenwind genießen. Die chinesische HNA Group scheine weiterhin auf Einkaufstour zu sein. Nachdem schon der Anteil an Deutsche Bank aufgestockt worden sei, werde nun einerseits der Einstieg beim Schweizer Duty Free Shop Betreiber Dufry und andererseits bei der Herausgeberfirma des Forbes Magazines erwogen.Eine heftige inhärente Gewinnwarnung habe es in der Früh von Ericsson gegeben. Das Unternehmen rechne für das laufende Q1 mit Rückstellungen für Restrukturierungen und Wertberichtigungen zwischen SEK 7 Mrd. und SEK 9 Mrd. aufgrund von markant negativen Trends am globalen Telekom-Equipment-Markt. Der negative Effekt für das Betriebsergebnis in Q1 solle laut Ericsson zwischen SEK 3 Mrd. und SEK 4 Mrd. liegen. Heute stünden in Europa wie auch in den USA noch ein paar Ergebnisse an, die allerdings von Unternehmen aus der zweiten Reihe stammen würden. (28.03.2017/ac/a/m)