Darüber hinaus habe US-Präsident Donald Trump in der Nacht auf Freitag seinen Drei-Phasen-Plan für den Weg zurück zur Normalität bekanntgegeben. Eine landesweite Schließung könne keine langfristige Lösung sein, so Trump. "Wir müssen eine funktionierende Wirtschaft haben. Und wir wollen sie sehr, sehr schnell zurückhaben", habe der US-Präsident gesagt. Einen genauen Zeitplan würden seine Richtlinien allerdings nicht beinhalten.



In der mittlerweile acht Wochen andauernden Coronavirus-Krise sei der DAX bis Mitte März um knapp 40% auf 8.255 Punkte abgesackt, habe sich jedoch in den vergangenen Wochen kräftig erholen können.



Die Aktie von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, Nasdaq OTC-Symbol: HLBZF) hätten sich am Freitagmittag an die Spitze des DAX gesetzt. Mit einem Plus von 8,2% auf 41,21 Euro lege sie rund doppelt so stark zu wie der deutsche Leitindex. Zuvor habe das Papier des Zementherstellers im Verlauf der Börsenwoche mehr als 13% eingebüßt.



Die weltweite Baukonjunktur als Maßgeber für die Aktien dürfte 2020 von Rezession geprägt sein, habe Analyst Volker Stoll von der LBBW gesagt. "Die Negativtendenzen sollten aber eingepreist sein". 2021 sei mit einer Erholung der Märkte zu rechnen. Mittelfristig würden sich Anlegern daher Kurschancen bieten.



