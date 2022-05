XETRA-Aktienkurs Dermapharm-Aktie:

44,72 EUR -13,17% (18.05.2022, 16:51)



ISIN Dermapharm-Aktie:

DE000A2GS5D8



WKN Dermapharm-Aktie:

A2GS5D



Ticker-Symbol Dermapharm-Aktie:

DMP



Kurzprofil Dermapharm Holding SE:



Dermapharm (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorranging in Deutschland, sowie den USA.



Dermapharm vertreibt im Segment "Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte" mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt.



Im Segment "Pflanzliche Extrakte" verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.



Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment "Parallelimportgeschäft", das unter der Marke "axicorp" betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte Dermapharm in 2020 zu den fünf umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland.



Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. (18.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dermapharm Holding SE (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) unter die Lupe.Die Dermapharm-Aktie reagiere heute mit massiven Verlusten auf enttäuschende Geschäftszahlen des bayerischen Arzneimittelherstellers und rausche auf den tiefsten Stand seit 2020.Dermapharm habe einen schwachen Jahresauftakt hingelegt und die Markterwartungen deutlich verfehlt, so Analyst Daniel Grigat vom Analysehaus Stifel mit Blick auf die Entwicklung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses (EBITDA). Er bleibe jedoch optimistisch für die Aktie und halte es für möglich, dass die Unternehmensziele irgendwann angehoben würden.Alexander Thiel vom Analysehaus Jefferies habe dem Arzneimittelhersteller ein durchwachsenes erstes Quartal attestiert. Dermapharm sei solide, aber nicht begeisternd ins Jahr gestartet. Die bestätigten Jahresziele würden die konservative Ausblickspolitik des Unternehmens belegen, so Thiel.Im Herbst 2020 habe die frisch vermeldete Kooperation mit BioNTech bei der Produktion des Corona-Impfstoffs den guten Lauf der Dermapharm-Aktie noch angetrieben, 2021 habe das Unternehmen davon stark profitiert. Die Euphorie sei aber mittlerweile verflogen. Anfang Januar sei kursmäßig das Ende der Fahnenstange erreicht worden: Vom Rekordkurs bei fast 92 Euro sei die Dermapharm-Aktie mittlerweile um etwa die Hälfte eingebrochen."Der Aktionär" finde den Kursrutsch nach den Zahlen überzogen. Langfristig werde Dermapharm seinen Weg als Hersteller von patentfreien Markenarzneimitteln gehen und seinen Wachstumskurs fortsetzen können. Charttechnisch dränge sich derzeit aber kein Kauf auf. Anleger sollten den spannenden Nebenwert jedoch unbedingt auf der Watchlist haben, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2022)