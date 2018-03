ISIN GEA Group-Aktie:

Kurzprofil Dermapharm AG:



Die Dermapharm AG (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) ist ein dynamisches, mittelständisches Unternehmen, das 1991 gegründet wurde und seit 1998 seinen Firmensitz in Grünwald bei München hat. Von Anfang an konzentrierte sich das familiengeführte Unternehmen auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen dermatologischen und allergologischen Arzneimitteln und versteht sich vor allem als starker und zuverlässiger Partner von Patienten, Ärzten und Apothekern.



Inzwischen hat Dermapharm, in der Funktion als Muttergesellschaft, weitere, mittelständische Pharmafirmen zu einer Unternehmensgruppe geformt. Aus der engen Kooperation und der sich ergänzenden Präparatesortimente ist ein verbreitertes Leistungsspektrum entstanden.



Die Unternehmensgruppe verfügt über eine eigene moderne Pharmaproduktion in Brehna bei Leipzig, in der die Arzneimittel für die Gesellschaften entwickelt und hergestellt werden. Damit bekennt sich Dermapharm eindeutig zum Standort Deutschland. Es gelingt in diesem modernen Pharmawerk Produkte in höchster Qualität - Made in Germany - zum günstigen Preis herzustellen.



Durch eine enge Kooperation der verschiedenen Unternehmensteile und ein sich ergänzendes Präparatesortiment kann sich die Gruppe breiter im Markt aufstellen. Konsequent erfolgt ein gezielter Ausbau des Produktportfolios in unterschiedliche zukunftsträchtige Marktsegmente. (21.03.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Dermapharm-Aktienanalyse von Analysten Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:

Charlotte Friedrichs und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Pharmaunternehmens Dermapharm AG (ISIN: DE000A2GS5D8, WKN: A2GS5D, Ticker-Symbol: DMP) mit einer Kaufempfehlung auf.

Dermapharm gehöre gemessen an den Verkaufszahlen zu den Top-10-Pharmaplayern in Deutschland, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das bayerische Unternehmen konzentriere sich auf "Markenarzneimittel". Die Analysten würden erwarten, dass das Markengeschäft, der wichtigste Werttreiber, in den Jahren 2016 bis 2020 jährlich um durchschnittlich 17% und das EBITDA um durchschnittlich 15% wachsen werde.

Sebastian Kuenne und Philippe Lorrain, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Dermapharm-Aktie mit dem Votum "buy" und einem Kursziel von 32,40 Euro in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 21.03.2018)