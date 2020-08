Bayer (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) sei im Zusammenhang mit dem Roundup-Vergleich auf einige Schwierigkeiten gestoßen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge habe der US-Richter damit gedroht, den Rechtsstreit wieder aufzunehmen und voranzubringen, da Bayer das Versprechen, 11 Milliarden Dollar an die Kläger zu zahlen, nicht einzuhalten schien. Das Unternehmen habe bestätigt, dass es auf dem Weg zum Vergleich einige Schwierigkeiten gegeben habe.



Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) habe gestern bekanntgegeben, dass es InstaShop, ein in Dubai ansässiges Lebensmittelunternehmen, übernehmen werde. Delivery Hero werde eine Vorauszahlung von 270 Millionen Euro leisten mit der Option, abhängig von der Leistung der App in den nächsten zwei Jahren weitere 90 Millionen Euro zu zahlen.



Fielmann (ISIN: DE0005772206, WKN: 577220, Ticker-Symbol: FIE, Nasdaq OTC Ticker-Symbol: FLMNF) habe heute den Ergebnisbericht für das zweite Quartal 2020 veröffentlicht. Der Gewinn des Unternehmens sei von 42,2 Millionen Euro im zweiten Quartal 2019 auf jetzt 13,2 Millionen Euro gesunken. Der Umsatz sei mit 255,6 Millionen Euro um fast 34% niedriger gewesen als im Vorjahr. Fielmann habe im 2. Quartal 2020 1,4 Millionen Brillen verkauft, was einem Rückgang von 33% im Jahresvergleich entspreche. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen einen Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einen Gewinn vor Steuern von über 100 Millionen Euro.



Mercedes, die Automobilmarke im Besitz von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF), strebe bis 2040 die Klimaneutralität an, ein Jahrzehnt früher, als es die Pariser Klimavereinbarung verlange. (28.08.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa werden am letzten Handelstag der Woche gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Die Risikostimmung habe sich verschlechtert, nachdem japanische Nachrichtenagenturen informierten, dass Premierminister Shinzo Abe seinen Rücktritt plane. Abe habe diese Berichte später während einer Pressekonferenz bestätigt. Die Indices würden versuchen, sich zu erholen, aber einige, darunter der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), würden immer noch unter dem gestrigen Schlusskurs notieren.