Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (08.06.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero: Weiterhin aufwärts - ChartanalyseDie Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) befindet sich seit ihrem Allzeithoch aus dem Januar 2021 bei 145,40 EUR in einer starken Abwärtsbewegung und fiel dabei am 12. Mai 2022 auf ein neues Allzeittief bei 23,88 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seit diesem Tief erhole sich die Aktie. Dabei habe sie zuletzt gegen den Widerstandsbereich um 36,94 EUR und damit auch gegen den Abwärtstrend seit 19. November 2021 gedrückt. Am Montag sei der Ausbruch mit einer langen weißen Kerze gelungen. Gestern habe sich der Wert über diesem Bereich behauptet.Mit diesem Ausbruch sei es zu einem Fortsetzungssignal in der Aufwärtsbewegung seit 12. Mai 2022 gekommen. Diese Bewegung könne in den nächsten Tagen zu weiteren Gewinnen in Richtung 48,79-52,40 EUR oder sogar an das Abwärtsgap vom 10. Februar zwischen 62,68 EUR und 65,76 EUR führen. Sollte der Wert allerdings unter das letzte kleine Konsolidierungstief bei 34,77 EUR abfallen, wäre das Fortsetzungssignal negiert. In diesem Fall könnte es zu einer Verkaufswelle in Richtung 25,26-23,88 EUR kommen. (Analyse vom 08.06.2022)Börsenplätze Delivery Hero-Aktie: