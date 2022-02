Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (17.02.2022/ac/a/d)



Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) charttechnisch unter die Lupe.Eine klassische Topformation setze der Delivery Hero-Aktie seit Ende vergangenen Jahres zu. Zuletzt habe sich der Kursverfall nochmals beschleunigt. Mit dem jüngsten Tief bei 38,75 EUR sei der Titel inzwischen mehr als 100 EUR von seinem Allzeithoch entfernt. Auch bei den quantitativen Indikatoren schlage sich die dynamische Baisse der letzten Wochen nieder: So notiere beispielsweise der MACD historisch niedrig - gleichzeitig sei der Abstand des aktuellen Kursniveaus zur 200-Tage-Linie (akt. bei 107,47 EUR) auf ein absolutes Extremmaß angestiegen. Darüber hinaus liege eines der Lieblingssetups zur Identifikation von kurzfristigen Übertreibungen vor: Zuletzt habe die Aktie zwei komplette Tageskerzen unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 42,08 EUR) ausgebildet. Die Rückkehr in die Leitplanken des Volatilitätsindikators - und zwar per Aufwärtsgap (43,27 EUR zu 43,45 EUR) - eröffne nun kurzfristige Erholungschancen. Eine Rückeroberung der horizontalen Hürden bei rund 50 EUR würde diesem Szenario zusätzlichen Nachdruck verleihen. Eine weitere Kurslücke bei 62,68/65,76 EUR markiere im Erfolgsfall die nächste wichtige Barriere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.02.2022)