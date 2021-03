Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

106,05 EUR +1,48% (16.03.2021, 08:30)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (16.03.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) charttechnisch unter die Lupe.Seit Jahresbeginn und dem damaligen Rekordhoch bei 145,40 EUR habe die Delivery Hero-Aktie deutlich Federn lassen müssen. Erst bei rund 100 EUR scheine sich der Titel nun zu stabilisieren. Charttechnisch gebe es auch gute Gründe dafür, denn die 200-Tage-Linie (akt. bei 104,41 EUR) bilde hier im Zusammenspiel mit einem Cluster aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Level (101,05/100,43 EUR) sowie diversen horizontalen Haltemarken eine wichtige Kumulationszone. Auch von den quantitativen Indikatoren kämen derzeit hoffnungsvolle Signale. Hervorheben möchten die Analysten den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke bzw. das neue Einstiegssignal seitens des MACD. Letzteres sei auf historisch niedrigem Niveau gelungen. Dies sorge für ein besonderes Ausrufezeichen, da weit entfernt von der Nulllinie generierte Schnittmuster in der Vergangenheit oftmals sehr zuverlässig gewesen seien. In diesem Kontext würde ein Anstieg über die jüngsten Erholungshochs bei gut 109 EUR die diskutierte Stabilisierung abschließen. Das Hoch vom November vergangenen Jahres (116,65 EUR) bzw. das Tief vom 28. Januar (121,40 EUR) würden dann die nächsten Anlaufziele definieren. Als Absicherung sei die o. g. Bastion bei gut 100 EUR prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:104,80 EUR +0,96% (15.03.2021, 17:35)