Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (06.09.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER).Delivery Hero habe (02.09.) zwei Tranchen (A und B) Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Investoren platziert (Bruttoemissionserlös: 1,25 Mrd. Euro). Die Tranche A habe ein Volumen von 750 Mio. Euro (Laufzeit: bis April 2026; Verzinsung: 1,00% p.a.) und die Tranche B von 500 Mio. Euro (Laufzeit: bis März 2029; Verzinsung: 2,125% p.a.). Die Wandlungsprämie betrage jeweils 40% (bezogen auf Referenzkurs: 130,80 Euro).Die Wandelschuldverschreibungen seien anfänglich in rund 6,826 Mio. Aktien von Delivery Hero wandelbar (Verwässerungseffekt: bis zu rund 4%). Der Erlös solle für allgemeine Unternehmenszwecke und Investitionsmöglichkeiten verwendet werden. Die Transaktion erhöhe für Delivery Hero den finanziellen Spielraum deutlich, um seine aggressive Wachstumsstrategie sicherzustellen. Der Gesamtbetrag an Wandelschuldverschreibungen belaufe sich damit auf 4,5 Mrd. Euro (max. Verwässerungseffekt: bis zu 14%).Des Weiteren habe der Großaktionär Prosus Ende August (31.08.) den Erwerb eines Anteils von 2,5% an Delivery Hero vereinbart (Abschluss der Transaktion bis Ende September erwartet), was der Analyst positiv werte. Bei einer behördlichen Genehmigung würde sich die Beteiligung auf 27,47% (zuvor: 24,97%) erhöhen. Zudem habe Prosus eine weitere Anteilsaufstockung auf bis zu 29,99% (Schwelle für die Abgabe eines Pflichtübernahmeangebots: 30,0%) in Aussicht gestellt. Der günstigen Finanzierung durch die Wandelschuldverschreibungen stehe in Anbetracht der hohen Wandelungsprämie nur ein moderater Verwässerungseffekt gegenüber. Allerdings sei für den Analysten derzeit weiterhin nur schwer absehbar, wann sich der dynamische Wachstumskurs von Delivery Hero zu materialisieren (Erreichen des Break-even) beginne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link