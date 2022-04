Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Online-Bestelldiensten für Essen und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in ca. 50 Ländern in Asien, Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika vertreten. Neben den Online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können. Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Delivery Hero habe seinen Umsatz und Bruttowarenwert zum Jahresauftakt kräftig gesteigert. Einen Gewinn habe es dagegen noch nicht gegeben, das solle sich 2023 aber ändern. Der Markt habe sich von den Zahlen anfänglich begeistert gezeigt und die Aktie habe auf bis zu acht Prozent angezogen. Mittlerweile habe sie die Kursgewinne schon wieder abgegeben und rangiere am DAX-Ende.Der Bruttowarenwert sei im ersten Quartal 2021 im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro gewachsen. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahr um 52 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro geklettert. Das klinge zunächst gut, spiegele aber eigentlich ein nachlassendes Umsatzwachstum wider, denn: Im Vorquartal habe der Lieferdienst den Umsatz noch um 66 Prozent gesteigert.2023 wolle der Essenslieferant erstmals im operativen Geschäft profitabel sein. Für das laufende Jahr rechne er dagegen noch mit Verlusten - das bereinigte EBITDA dürfte sich auf 1,0 bis 1,2 Prozent der Bruttowarenwerts belaufen. Für den konzernweiten Bruttowarenwert erwarte der Vorstand 44 bis 45 Milliarden Euro - das wären zehn Milliarden Euro mehr als im Vorjahr.Delivery Hero-CEO Niklas Östberg sei mit den Ergebnissen zufrieden: "Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass wir uns auf einem klaren Weg zur Profitabilität befinden und unsere Versprechen gegenüber den Aktionären und unserem gesamten Lieferökosystem einlösen".Ein Blick auf den Kursverlauf zeige: Die Investoren würden diese Einschätzung nicht teilen. Die Aktie sei innerhalb weniger Minuten vom Top-Gewinner zum größten Verlierer im DAX mutiert. Seit Jahresbeginn stehe ein Minus von mehr als 70 Prozent zu Buche.Trotz der bestätigten Jahresprognose bleibt "Der Aktionär" gegenüber der Aktie skeptisch. Ein Einstieg drängt sich weiterhin nicht auf, so Sarina Rosenbusch. (Analyse vom 28.04.2022)