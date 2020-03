Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Delivery Hero AG ist der weltweit führende Online-Marktplatz für Essensbestellungen und -Lieferungen mit führenden Marktpositionen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer und Bestellungen in mehr Ländern als irgendeiner seiner Konkurrenten. Delivery Hero bietet seine Dienste über Online- und mobile Plattformen in mehr als 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region an. Delivery Hero betreibt zudem seinen eigenen Logistikdienst, hauptsächlich in mehr als 60 dichtbesiedelten Stadtgebieten weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter sowie mehrere tausend angestellte Fahrer.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero AG (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Im Zuge der um sich greifenden Viruskrise gelte HelloFresh, das auf Bestellung per Internet Essenszutaten liefere, als einer der großen Gewinner. HelloFresh sei eine "Bleib-zuhause"-Aktie, wie Barclays-Analyst Julien Roch sage. Er sehe zugleich die Gewinne des Unternehmens künftig dynamisch steigen und zähle das Papier daher genauso wie Delivery Hero zu seinen "Top drei im Internetbereich".Barclays habe das Kursziel für Delivery Hero zwar von 87,50 auf 77,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen. Das Geschäftsumfeld des europäischen Internet- und Mediensektors habe sich im Zuge der Corona-Krise rapide verschlechtert und zu massiven Kursverlusten geführt, habe Analyst Julien Roch in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Essenslieferanten wie Just Eat und Delivery Hero oder der Kochboxenversender HelloFresh hätten derzeit aber von der Krise profitiert. Für Hello Fresh habe Barclays das Ziel ebenfalls seine "overweight"-Bewertung bestätigt. Das Kursziel würden die Analysten bei 27,50 Euro sehen.Der Kochboxenlieferant HelloFresh sei seit diesem Montag im MDAX vertreten. Er ersetze die Aktien von Dialog Semiconductor im Index der mittelgroßen Werte.Die Aktie von HelloFresh lege am heutigen Montag ordentlich zu. Mehr als sieben Prozent gehe es nach oben auf 25,80 Euro. Damit notiere das Papier nur noch ganz knapp unter dem Anfang März bei 27,85 Euro markierten Allzeithoch. Die Aktie von Delivery Hero notiere 0,7 Prozent im Minus. Allerdings habe auch die Aktie von Delivery Hero seit dem Zwischentief im März bei 50,18 Euro mittlerweile bereits wieder über 30 Prozent zulegen können."Der Aktionär" bleibt sowohl für Delivery Hero als auch HelloFresh optimistisch, so Marion Schlegel. Die Aktie von HelloFresh befindet sich zudem im Real-Depot des "Aktionär". (Analyse vom 23.03.2020)Mit Material von dpa-AFX