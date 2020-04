Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

75,62 EUR +1,83% (27.04.2020, 17:03)



Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

75,54 EUR +0,13% (27.04.2020, 17:15)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (27.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) unter die Lupe.Bei Delivery Hero stehe am morgigen Dienstag die Zwischenbilanz für das erste Quartal auf der Agenda. Die Anleger seien im Vorfeld optimistisch und würden zugreifen: Mit einem Plus von über 4% gehöre die Delivery Hero-Aktie am Nachmittag zu den größten Gewinnern im MDAX.Die Papiere von Food-Delivery-Plattformen würden zu den "Bleib-zuhause"-Aktien zählen - und damit zu den potenziellen Gewinnern der Corona-Pandemie: Wenn der Restaurantbesuch wegen der Maßnahmen im Kampf gegen das Virus ausfalle, müsse der Lieferdienst eben für Abwechslung auf dem Esstisch sorgen. Auch viele Gastronomen würden lieber auf Lieferbetrieb umstellen, bevor sie komplett schließen müssten.Inwieweit das die operative Entwicklung der Lieferplattform Delivery Hero im ersten Quartal beeinflusst habe, werde das Trading-Update am Dienstag offenbaren. Grundsätzlich optimistisch würden die Eckdaten stimmen, die der Rivale Just Eat Takeaway.com Anfang April gemeldet habe: Wegen des Corona-Ausbruchs sei dort Mitte März zwar deutlich weniger ausgeliefert worden, zum Monatsende habe sich das Geschäft aber bereits wieder stabilisiert. Insgesamt sei die Zahl der Bestellungen bei den Niederländern im ersten Jahresviertel aber dennoch um 50 Prozent auf 46,7 Millionen gestiegen.Das spiegle sich auch im Kurs der Aktie: Nachdem die Aktie Mitte Februar bei 81,62 Euro ihr bisheriges Allzeithoch markiert habe, sei es im Zuge der Corona-Turbulenzen an den Märkten kurzzeitig wieder bis auf 50,18 Euro abwärts gegangen. Von dort aus habe sie in den letzten Wochen aber wieder bis zu 55 Prozent zulegen können. Kurz vor den Zahlen sei sie damit wieder auf Kurs in Richtung neuer Hochs."Der Aktionär" habe die Papiere von Delivery Hero in Ausgabe 33/2019 zum Kauf empfohlen und dieses Votum seitdem wiederholt bestätigt. Investierte Anleger setzen vor den Zahlen auf neue Hochs und lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 27.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link