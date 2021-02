Tradegate-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:

109,35 EUR +1,72% (25.02.2021, 10:37)



ISIN Delivery Hero-Aktie:

DE000A2E4K43



WKN Delivery Hero-Aktie:

A2E4K4



Ticker-Symbol Delivery Hero-Aktie:

DHER



Kurzprofil Delivery Hero SE:



Die Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) ist ein weltweit führender Anbieter von online-Essensbestelldiensten und betreibt eigene Lieferservices. Das Unternehmen ist mit seinen Diensten in über 40 Ländern auf sechs Kontinenten vertreten. Neben den online-Bestellplattformen betreibt das Unternehmen seine eigenen Lieferservices in Großstädten rund um den Globus. Auf den Internetplattformen hat der Kunde die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Lieferdiensten aus der Region zu wählen und über die Webseite oder per App zu bestellen. Die Bezahlung kann bar oder bargeldlos erfolgen. Für Gastronomiebetriebe bietet Delivery Hero ein Liefer- und Point of Sale-System an, um eingegangene Bestellungen sofort bearbeiten zu können.



Darüber hinaus werden Essensverpackung und Werbe- und Druckdienstleistungen angeboten. Zu den bekannten Internetplattformen zählen foodora, Foodpanda und weitere Marken, über die auch die Auslieferung erfolgen kann. Zur Koordination der Liefer-Flotte entwickelte das Unternehmen eine eigene Dispatch Software. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der deutschen Lieferdienste Lieferheld, Pizza.de und foodora an an den britischen Konkurrenten Takeaway.com. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Delivery Hero-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero SE (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Delivery Hero-Aktie sei zuletzt massiv unter Druck gewesen. Für den Aktienprofi bleibe die 200-Tage-Linie das Maß aller Dinge. Er schaue, ob der Wert in diesen Bereich falle. Dass er dann im ersten Anlauf durchrutsche, sei nicht zu befürchten. Jetzt beginne man zu impfen und da sei die Hoffnung auf eine Rückkehr der Normalität erschienen. Damit sei die Abschwächung des Geschäfts für die Lebensmittel-Auslieferung verbunden. Das sei durchaus nachvollziehbar. Hinzu gekommen sei das De-Risking in den vergangenen Tagen, d. h. Wachstumswerte seien aus den Depots rausgenommen worden, zugunsten von konservativeren Werten. Dieser Vorgang könne alle paar Monate stattfinden, vor allem, wenn die Bewertungen so hoch geworden seien. Anleger sollten sich bei dem Titel also den Bereich knapp über der 100-Euro-Marke notieren. Wenn der Kurs der Delivery Hero-Aktie da abprallt, könnte man auf eine schicke Gegenbewegung letztendlich spekulieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.02.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Delivery Hero-Aktie:XETRA-Aktienkurs Delivery Hero-Aktie:108,45 EUR -0,60% (25.02.2021, 10:22)