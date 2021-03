Deliveroo habe nach früheren Angaben gut 2.000 Mitarbeiter und arbeite in zwölf Märkten mit über 100.000 selbstständigen Auslieferern zusammen. Im vergangenen Jahr habe das abgewickelte Bestellvolumen um fast zwei Drittel auf 4,1 MRd. GBP zugelegt, gut die Hälfte des Geschäfts habe das Unternehmen dabei in Großbritannien und Irland gemacht. Der Umsatz aus dem Tagesgeschäft sei um 57,5% auf 1,2 MRd. GBP gestiegen. Unter dem Strich habe Deliveroo allerdings einen Verlust von 226 Mio. GBP eingefahren. Lieferdienste würden jedoch als Gewinner der Corona-Krise mit Lockdowns und Restaurantschließungen gelten. In Deutschland sei dem Essenlieferdienst Delivery Hero der Sprung in den Leitindex DAX gelungen.



Deliveroo habe sich im Sommer 2019 aus Deutschland zurückgezogen. "Bei Deliveroo ist unser Ziel, den weltbesten Essenslieferdienst zu schaffen, Herzstück davon ist es, den Kunden, Fahrern und Restaurants einen herausragenden Service zu bieten. Wo wir das nicht auf einem Level durchführen können, den wir erwarten und den Du verdienst, sind wir nicht tätig", habe es damals in einer Mail von Unternehmensseite geheißen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (22.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deliveroo-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Der Online-Lieferdienst Deliveroo schreite bei dem geplanten Börsengang in London voran, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse.Das Unternehmen biete die Aktien in einer Preisspanne von 3,90 bis 4,60 GBP (4,54 bis 5,35 Euro) je Papier an, habe Deliveroo am Montag in London mitgeteilt. Der Online-Lieferdienst wolle bis zu rund 385 Mio. Aktien ausgeben. Dies entspreche einer geschätzten Marktkapitalisierung von 7,6 bis 8,8 Mrd. GBP, habe es geheißen.