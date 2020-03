Der Wirtschaft, die sich 2019 weltweit zwar nur langsam, aber doch solide zu erholen schien, setzt das Virus zu, so die Experten von OFI Asset Management. Die großen Wirtschaftsinstitute seien bisher von einem globalen Wachstum von rund 3,4 Prozent ausgegangen, das nun nach Expertenmeinungen, die die Erfahrungen mit der SARS-Krise heranziehen würden, um 0,5 bis 1 Prozent im ersten Quartal 2020 zurückgehen könnte. Die gestrige Zinssenkung (3. März) der US-amerikanischen Notenbank um 0,5 Prozent sowie die fiskalpolitischen Haushaltspakete, die von vielen Regierungen wie China oder Italien geschnürt würden, würden die Auswirkungen des Coronavirus auf die Wirtschaft zusätzlich abfedern.



Viele Gesundheitsexperten würden davon ausgehen, dass das Ende des Winters und der Beginn des Sommers in der nördlichen Hemisphäre die Verbreitung des Virus stoppen würde. Die Experten würden deshalb meinen, dass der Krankheitserreger langfristig nichts daran ändere, dass sich die Weltwirtschaft allmählich erhole, auch wenn einige Sektoren wie Tourismus, Luxusgüter und Banken schwer unter der Krise leiden würden.



Auch wenn die Experten keine groß angelegte Pandemie erwarten würden, würden sie eine Destabilisierung Chinas und seines politischen Regimes für möglich halten. China scheine ein großer Verlierer der Ereignisse der letzten Monate zu sein: Der Handelskrieg und die Gesundheitskrise würden zeigen, dass eine zu große Abhängigkeit von China gefährlich sein könne. China sei in den letzten 15 Jahren zur Fabrik der Welt geworden. In Folge dieser Krisen sei es nun wahrscheinlich, dass Unternehmen ihre Wertschöpfungsketten zum Nachteil von China überdenken würden. Das könnte der Beginn einer Art "Deglobalisierung" werden.



Hinzu komme, dass das von Präsident Jinping Xi eingesetzte autoritäre Regime politisch aufgrund der Ereignisse in Hongkong, den Präsidentschaftswahlen in Taiwan und dem Umgang mit dem Coronavirus unter Druck geraten sei und Forderungen nach einer weiteren Liberalisierung laut werden lassen könnten. Die Folgen seien zum jetzigen Zeitpunkt schwer vorhersehbar, aber sie hätten an den Märkten zu einer Art Risikoprämie geführt. China habe seine Wirtschaft durch niedrige Zinsen und fiskalische Anreize vorerst gestützt. Was in den nächsten Monaten kommen werde, bleibe spannend. (04.03.2020/ac/a/m)





Das Coronavirus hat für die längst überfällige Korrektur an den Aktienmärkten gesorgt, sagt Jean-Marie Mercadal, Chefanlagestratege bei OFI Asset Management: Die Indices S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und EURO STOXX sind letzte Woche um rund 14 Prozent gefallen - das ist so viel wie zur Finanzkrise im Oktober 2008 bzw. im August 2011.Die Stimmung an den Finanzmärkten sei einfach zu euphorisch gewesen und habe ein perfektes Szenario mit hohen Kursbewertungen basierend auf hohen Unternehmensgewinnen eingepreist. Diesem bereits seit über zehn Jahren anhaltenden Höhenflug an den Börsen habe das Coronavirus nun einen Dämpfer versetzt.