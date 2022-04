Börsenplätze Deere-Aktie:



Kurzprofil Deere & Co:



Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) ist einer der weltweit größten Hersteller von Landwirtschaftsgeräten aller Art. Ausgehend von einer Ein-Mann-Schmiedewerkstatt, hat sich das Unternehmen im Laufe seiner knapp 175-jährigen Bestehenszeit zu einem Anbieter entwickelt, der vom Ackerbau über die Gartenarbeit bis hin zum Forstwesen mit seinem Produktportfolio die gesamte Bandbreite der in der Landwirtschaft nötigen Ausrüstungsgegenstände abdeckt. (01.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deere-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Deere & Company (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die geopolitische Krise habe zu einem starken Anstieg der weltweiten Nahrungsmittelpreise geführt. Dies ist auch bei uns mittlerweile spürbar, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". So hätten die großen deutschen Supermarkt-Ketten bereits ihre Preise angehoben. Aldi habe für April weitere drastische Preiserhöhungen angekündigt. Auch Rewe wolle bald nachziehen. Diese Entwicklung werde die heimische und globale Agrarindustrie, also den lebensmittelproduzierenden Sektor, massiv stärken. Ein Profiteur dieser Entwicklung sei fraglos Deere & Company.Das Unternehmen sei weltweiter Marktführer im Bereich Landtechnik. Die bekannteste Marke des US-Konzerns sei John Deere. Das Produktportfolio decke vom Ackerbau über die Forstwirtschaft bis hin zur Gartenarbeit die gesamte Palette der Ausrüstungsgegenstände im Agrarsektor ab. Deere kontrolliere 53 Prozent des US-Marktes für Großtraktoren und 60 Prozent des US-Marktes für landwirtschaftliche Mähdrescher.Bekannt sei Deere vor allem für seine Hightech-Traktoren, die sich durch eine hohe Haltbarkeit und geringe Reparaturanfälligkeit auszeichnen würden. In Deutschland sei die Firma über ein Netzwerk von Vertriebspartnern aktiv und baue gerade in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) eine neue 22.400 Quadratmeter große Logistik- und Auslieferungshalle. "Die Bauarbeiten sind zuletzt bei gutem Wetter ordentlich vorangegangen", habe John Deere-Sprecher Ralf Lenge gesagt.Die Aktie von Deere eile derzeit aufgrund des operativen Rückenwinds von einem Rekordhoch zum nächsten. Der neueste Rücksetzer ist aufgrund des aktuell günstigen Marktumfelds eine weitere Kaufchance, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Deere-Aktie. Investierte würden dabei bleiben. (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link