Börsenplätze Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

33,00 EUR +58,65% (13.08.2019, 13:38)



NASDAQ-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

19,95 USD -15,03% (12.08.2019, 22:00)



ISIN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

US24344T1016



WKN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

A2H48H



Ticker-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

D05



Nasdaq-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

DCPH



Kurzprofil Deciphera Pharmaceuticals Inc.:



Das US-Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) fokussiert sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. (13.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deciphera Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) unter die Lupe.Mut und Geduld werde belohnt: Deciphera Pharmaceuticals könne mit positiven Spätphasen-Studiendaten beim Flaggschiffprojekt Ripretinib aufwarten. Damit habe das Unternehmen unter Beweis gestellt, ein ernstes Wörtchen im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie mitzureden. Zur Stunde explodiere der Übernahmekandidat nach den Ergebnissen um unfassbare 135 Prozent.Die Ergebnisse der INVICTUS-Studie seien in Branchenkreisen mit Spannung erwartet worden, der Markt habe im Vorfeld offensichtlich mit schlechten Ergebnissen gerechnet. Im gestrigen Handel habe der Biotech-Titel noch mit einem Kursverlust von rund 15 Prozent zu den größten Verlierern im Sektor gehört. Heute sollte die Aktie zu den besten Performern an der Wall Street gehören.Den primären Endpunkt habe Deciphera mit Ripretinib erreichen können. In der Studie habe die Gesellschaft mit dem Hoffnungsträger Patienten mit Gastrointestinalen Stromatumoren (GIST) als Viertlinientherapie therapiert.Dennoch sollten engagierte Anleger nach der Kursexplosion die Hälfte der Position glattstellen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Gut möglich, dass das Deciphera-Management das hohe Kursniveau nutze, um frisches Kapital einzusammeln. Dies könnte kurzfristig den Aktienkurs belasten. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link