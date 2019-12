Tradegate-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

58,50 EUR +10,38% (13.12.2019, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

64,63 USD +9,99% (13.12.2019, 22:00)



ISIN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

US24344T1016



WKN Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

A2H48H



Ticker-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

D05



Nasdaq-Symbol Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

DCPH



Kurzprofil Deciphera Pharmaceuticals Inc.:



Das US-Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) fokussiert sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. (15.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deciphera Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) unter die Lupe.Im Biotech-Sektor gehe es seit Wochen richtig zur Sache. Spannende Partnerschaften, teils überraschende Zulassungen im Eiltempo und Übernahmen: Kein Wunder, dass seit Oktober wieder viel Kapital in den Biotech-Sektor fließe. "Der Aktionär" rechne mit weiteren Übernahmen - v.a. eine Aktie entwickelt sich verdächtig: Deciphera Pharmaceuticals.Allein am Freitag sei die Deciphera Pharmaceuticals-Aktie weitere 9,99% auf 64,63 USD nach oben geschossen. Mittlerweile betrage die Marktkapitalisierung stolze 3,3 Mrd. USD. Angesichts der Kursrally dürfte der Aufschlag bei einer potenziellen Übernahme verhältnismäßig gering ausfallen.Investierte Anleger sollten sich nicht auf das Spiel einlassen und trotz der anhaltenden Übernahmefantasie erste Gewinne realisieren. Zukäufe zurückstellen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.12.2019)Börsenplätze Deciphera Pharmaceuticals-Aktie: