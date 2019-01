Börse Frankfurt-Aktienkurs Deciphera Pharmaceuticals-Aktie:

Kurzprofil Deciphera Pharmaceuticals Inc.:



Das US-Unternehmen Deciphera Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US24344T1016, WKN: A2H48H, Ticker-Symbol: D05, NASDAQ-Symbol: DCPH) fokussiert sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. (07.01.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Deciphera Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteurin des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":

Deciphera Pharmaceuticals sei relativ frisch an der Börse. Deciphera fokussiere sich auf die Entwicklung von Therapien gegen seltene Krebserkrankungen. Dabei bilde eine "Switch-Control-Plattform" die Basis für neue Wirkstoffe, aus der u.a. DCC-2618 entstanden sei. Derzeit befinde sich das Präparat in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie als Viertlinientherapie gegen spezielle gastrointestinale Stromatumoren (GIST). Eine Studie, bei der DCC-2618 als Zweitlinientherapie gegen diese Krebsform klinisch geprüft werde, stehe bereits in den Startlöchern.

Zu den größten Konkurrenten von Deciphera gehöre Blueprint Medicines, die mit Avapritinib einen ähnlichen Wirkstoff in der zulassungsrelevanten Phase zu bieten hätten. Der Rivale plane, bereits im kommenden Jahr die Zulassung zu beantragen - in etwa zeitgleich werde Deciphera die entscheidenden Phase-3-Studiendaten präsentieren. Bei positiven Ergebnissen sollte die Biotech-Gesellschaft noch stärker in den Fokus von potenziellen Aufkäufern rücken.

Angesichts des frühen Entwicklungsstadiums der Deciphera-Pipeline sollten ausschließlich risikobewusste Anleger eine kleine Position aufbauen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)