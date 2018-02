Hannover (www.aktiencheck.de) - Zwei Datenhighlights sind in dieser Woche klar hervorzuheben - beide kommen bemerkenswerterweise mal aus Deutschland: Am Dienstag werden die Ergebnisse der Mannheimer ZEW-Umfrage und am Donnerstag die des Münchener ifo-Instituts veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Am Dienstag um 11:00 Uhr werde vom in Mannheim ansässigen ZEW die Ergebnisse der Befragungen von etwa 350 Volkswirten, Analysten und Fondsmanagern veröffentlicht. Berichtsmonat sei Februar. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich an der grundsätzlich optimistischen Einschätzung der befragten Kapitalmarktteilnehmern nicht allzu viel geändert habe. So würden sie die ZEW-Konjunkturerwartungen bei 14,5 Punkten (nach 20,4 Punkten) und die ZEW-Konjunkturlage bei 93,7 Punkten (nach 95,2) voraussehen. Die positiven Salden würden anzeigen, dass der aktuell zu beobachtende Aufschwung auch zur Jahresmitte anhalte.Nach der Bekanntgabe der ZEW-Umfrage am Dienstag und der Markit PMIs am Mittwoch folge der deutsche ifo-Geschäftsklimaindex am Donnerstag um 10:00 Uhr. Letzterer sollte ein ähnliches Bild der hervorragenden Situation in Deutschland zeichnen. So würden die Analysten damit rechnen, dass der Gesamtindex des ifo-Instituts bei 117,4 Punkten liegen werde (nach 117,6). Dabei würden sie die ifo-Geschäftsbeurteilung bei 127,6 Punkten (nach 127,7) und die ifo-Geschäftserwartungen bei 108,0 Punkten (nach 108,4) prognostizieren. Die deutsche Volkswirtschaft laufe damit auch zu Beginn dieses Jahres auf vollen Touren - und zumindest absehbar dürfte sich diese erfreulich positive Tendenz fortsetzen. (19.02.2018/ac/a/m)