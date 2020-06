Ein weiteres Beispiel sei der LKW-Maut-Index des statistischen Bundesamtes, der die Fahrleistungen der mautpflichtigen Lastkraftwagen erfasse. Diese Indikatoren würden im Mai höhere Aktivitäten nach dem beinahe Stillstand im März und April aufweisen und auf Besserungen für die kommenden Wirtschaftsnachrichten hindeuten. Alles zusammengenommen sollten die bereits gemeldeten und noch folgenden Daten für den April die Talsohle markieren. Jedoch bedeute dies nicht, dass es dann steil bergauf gehen werde. Nach Erachten der Analysten dürfte der konjunkturelle Pfad steinig werden, und die einzelnen Länder würden ihn mit unterschiedlicher Geschwindigkeit beschreiten. Vor allem in Europa würden die Unterschiede prägnant werden. Einzelne Länder sollten die Vorkrisenniveaus schon Ende 2021 erreichen und andere südlichere Staaten erst Ende 2022 oder noch später.



Die Märkte scheinen all dies schon sehr frühzeitig vorwegzunehmen und würden in Richtung der Höchststände aus dem Februar eilen. Steigende Aktiennotierungen und gleichzeitig tiefe wirtschaftliche Einschnitte würden selten Hand in Hand gehen. Zwar könne die Hoffnung auf Besserung als Begründung dienen, jedoch würden häufig überlagernde Faktoren wirken. In diesem Fall seien es keine neuen, sondern wie so häufig die Rettungsboje Notenbankliquidität. Diese sei bereits so groß und hell blinkend, dass sie auch aus größter Entfernung am Horizont für jeden sichtbar werde. Dennoch würden sich die Marktteilnehmer mehr und mehr Sicherheit für ihre Hoffnungen wünschen. In der vergangenen Woche habe die Europäische Zentralbank die Wünsche durch eine erhebliche Ausweitung ihrer expansiven Maßnahmen erfüllt.



Die amerikanische Notenbank FED habe dies am Mittwoch jedoch nicht getan. Sie habe zwar die Fortführung ihrer Liquiditätsausweitungen bekräftigt, jedoch ohne eine weitere Erhöhung zu beschließen und so für Enttäuschung gesorgt. Auch habe der skeptische Wirtschaftsausblick der Notenbank gezeigt, mit wie viel Unsicherheit die kommenden Monate geprägt sein würden. Hinzu seien neue Projektionen der OECD gekommen, welche nochmals skeptischer für die Weltwirtschaft seien und die Analysten-Erwartung an einen steinigen, langen Pfad leider bestätigt hätten.



Für die auf Hoffnungen basierende Kursentwicklungen sei dies nicht gerade ein Segen. Dies zeige sich bei Aktien und Anleihen gleichermaßen. Vor allem im Segment der Unternehmensanleihen niedriger Qualität sei der Zwiespalt aus einerseits Sorgen vor steigenden Ausfallraten und andererseits sinkenden Prämien für diese Risiken deutlich zu sehen. Auch wenn die Analysten aktuell die Erholung für ihre Rentenstrategien nutzen möchten, steige ihre Skepsis gegenüber der sehr positiven Entwicklung der letzten Wochen. Daher würden die Analysten zur Vorsicht und nicht dazu raten, wegen der vermeintlich höheren Rendite die Ausfallrisiken in Portfolien durch schlechte Qualitäten signifikant zu erhöhen. Empfehlenswert seien dagegen aktive Strategien über Fonds mit kurzlaufenden Papieren, für die die Zahlungsströme relativ gut abzuschätzen seien.



Auch für den Aktienbereich möchten die Analysten vor zu viel Euphorie warnen. Zwar hätten sie in den vergangenen Tagen ihre Engagements ein wenig erhöht und die Mandate ausgewogener aufgestellt, jedoch seien sie weiterhin defensiv investiert. Neben den wirtschaftlichen Schwierigkeiten würden sie auch die schon wieder hohen Bewertungen davon abhalten, die Portfolien deutlich offensiver auszurichten. Hierfür würden sie sich ein positiveres Umfeld für die Gewinn- und Umsatzentwicklungen wünschen, sodass die Kursteigerungen nicht allein auf Hoffnungen basieren würden, sondern auch fundamental untermauert würden. (Ausgabe vom 11.06.2020) (12.06.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Es knistert so langsam vor Spannung, so Jan Gengel, CIIA, CEFA der Weberbank.Würden die großen Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Belebung in der zweiten Jahreshälfte erfüllt oder würden sie verpuffen und der Rally an den Märkten ein Ende setzen? Die Kluft aus negativer Realität und hohen Erwartungen könnte nicht größer sein.Der Zwiespalt aus großen Erwartungen und sehr negativen Konjunkturdaten erreiche so langsam seinen Höhepunkt. So würden beispielsweise die gemeldeten Auftragseingänge für Deutschland Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr von rund 37 Prozent ausweisen. Nein das sei kein Tippfehler gewesen, es handle sich tatsächlich um die gemeldeten Daten für den Monat April. Da die Aufträge heute die Produktion von morgen seien, dürfte es ein steiniger Weg in den kommenden Monaten werden. Vor allem der für Deutschland wichtige Automobilbereich, aber auch der Maschinen- und Anlagenbau stünden vor großen Herausforderungen. In anderen europäischen Ländern sehe die Situation nicht wesentlich besser aus. Was alle eine, sei die Hoffnung auf Besserung. Und zumindest erste Lichtblicke seien hier bei den jüngst gemeldeten Frühsignalen wie beispielsweise einigen Unternehmensumfragen zu vermelden.