Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:

62,10 EUR -4,52% (17.10.2018, 13:40)



ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (17.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Nahrungsmittelherstellers Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF).Die Umsatzzahlen für Q3 seien deutlich durch Währungseffekte (-5,2 Prozentpunkte (PP)) belastet worden und uneinheitlich ausgefallen. Während der Umsatz auf berichteter Basis (-4,4% auf 6,19 Mrd. Euro) leicht schwächer als von dem Analysten erwartet (6,30 Mrd. Euro) ausgefallen sei, habe er seine Erwartung auf vergleichbarer Basis (lfl.) mit +1,4% y/y leicht übertroffen. Enttäuschend sei die Absatzentwicklung (-1,9%) verlaufen.Auf der Segmentebene habe eine Beschleunigung der Wachstumsdynamik bei EDP Noram (lfl.: +2,7% y/y) und Wasser (lf.: +6,4% y/y) überzeugt, der eine deutliche Verschlechterung bei Specialized Nutrition aufgrund eines Nachfrageeinbruchs bei Babynahrung in China (lfl.: -1,5% y/y; Q2 2018: +10,6% y/y) gegenübergestanden habe. Den Ausblick für 2018 habe das Unternehmen bestätigt (bereinigtes EPS (wb): prozentual zweistelliger Anstieg (H1 2018: +12,8% y/y)).Der Analyst senke seine Prognosen für 2018 (u.a. EPS berichtet: 3,54 (alt: 3,83) Euro; EPS bereinigt: 3,58 (alt: 3,72) Euro) und 2019 (u.a. EPS berichtet: 4,04 (alt: 4,13) Euro; EPS bereinigt: 4,14 (alt: 4,24) Euro) mehrheitlich. Wegen der anhaltenden Probleme in Marokko (Verbraucherboykott) sowie des Absatzeinbruchs bei Babynahrung in China sehe er aktuell nur ein moderates Kurspotenzial für den Titel..Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Danone-Aktie:Xetra-Aktienkurs Danone-Aktie:62,15 EUR -4,58% (17.10.2018, 13:33)