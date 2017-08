ISIN Danone-Aktie:

FR0000120644



WKN Danone-Aktie:

851194



Eurex Optionskürzel Danone-Aktienoption:

BSN



Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BSN



Euronext - Paris Ticker-Symbol Danone-Aktie:

BN



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Danone-Aktie:

GPDNF



Kurzprofil Danone S.A.:



Die Danone S.A. (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist ein in der Lebensmittelbranche tätiger Konzern, der sich insbesondere auf Milchprodukte, Getränke und Gebäck spezialisiert hat. Das Unternehmen vertreibt auch abgefülltes Trinkwasser, Babynahrung sowie medizinische Nahrungsprodukte. Die Angebotspalette von Danone reicht dabei von Joghurt, Quark und Käse über Wasser bis hin zu Babynahrung. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt die Gesellschaft medizinische Nährlösungen und Nährstoffe, die vor allem für Kinder und Senioren gedacht sind. (24.08.2017/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Danone-Aktie: Der Funke springt über! AktienanalyseDanone (ISIN: FR0000120644, WKN: 851194, Ticker-Symbol: BSN, EN Paris: BN, NASDAQ OTC-Symbol: GPDNF) ist zuletzt ins Blickfeld der Anleger gerückt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dafür habe es im Wesentlichen zwei Gründe gegeben. Zum einen habe die "New York Post" berichtet, dass Coca-Cola und Kraft Heinz Interesse an dem Lebensmittelriesen hätten. Zum anderen sei laut Bloomberg der aktivistische Fonds Corvex bei dem französischen Konzern eingestiegen. Insgesamt solle der US-Fonds Anteile im Wert von rund 340 Mio. Euro erworben haben. Öffentliche Forderungen nach einem Managementwechsel oder ein Kampf um die Kontrolle seien derzeit zwar nicht geplant, so die Nachrichtenagentur unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dies könne sich aber noch ändern. Weder Danone noch Corvex hätten bislang zu den Informationen Stellung beziehen wollen.An der Börse sei der Funke bereits übergesprungen. Denn die Danone-Aktie hat in den vergangenen Tagen kräftig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2017)Börsenplätze Danone-Aktie:66,99 EUR +0,34% (24.08.2017, 14:45)Euronext Paris-Aktienkurs Danone-Aktie:66,99 EUR +0,33% (24.08.2017, 15:45)